Amenaça, que alguna cosa queda

Els que pinten les seus dels diaris es mereixen ser detinguts immediatament per la policia i visitar immediatament els calabossos policials. Això és el que espero que Mossos faci amb els autors de les pintades amenaçadores a la seu de nostre col·lega Crónica Global.





Estem tan perduts a Catalunya que aquestes coses deixen en evidència la mala salut de la nostra convivència diària deixada en mans de gent intolerant que, com sempre, amenaça al missatger que només fa servir la paraula per defensar la llibertat d'expressió de tots nosaltres.





Una abraçada solidària doncs pels companys i l'exigència pública als que han de defensar la llei que actuïn immediatament contra aquesta gentussa.





Tenim al davant un panorama que espanta, i com no podia ser d'altra manera, sorprèn que quan encara no ens hem recuperat de la investidura per plasma -que tindria la seva oportunitat en els propers dies-, ara resulta que això tampoc.





El Govern Rajoy, potser com a maniobra de distracció de l'escàndol del PP a València, ens ha sorprès amb la petició al Consell d'Estat que impedeixi la candidatura de Puigdemont a la Presidència de la Generalitat per la seva condició de fugat de la Justícia, un argument que ha de comprar el Tribunal Constitucional que està, al nostre entendre, agafat per les fulles del rave constituent, ja que, si val per a aquesta situació, hauria d'haver valgut també perquè no pogués haver-se fet càrrec de la seva acta de diputat.





Si Esquerra buscava que l'Estat li tirés la mà per no passar per traïdor a l'independentisme exigint una altra candidatura "real" que pugui formar govern i governi de fet i per dret, aquesta és l'ocasió que necessitava, encara que tot en el seu conjunt ens deixi la imatge d'una veritable nyap en què tots participen i ningú vol donar el primer pas per arreglar el problema o responsabilitzar d'una decisió que li trobi una sortida raonable, però... de veritat. Veurem.