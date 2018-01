El Port de Barcelona guanya 50 milions el 2017, un 50% més

El Port guanya 50 milions





El Port de Barcelona va registrar un benefici net de 50 milions d'euros el 2017, fet que suposa un creixement dels guanys d'un 50% respecte a l'any passat, quan el resultat es va situar en els 33,4 milions.





Així ho ha explicat aquest dijous en roda de premsa el president del Port de Barcelona, Sixte Cambra, acompanyat pel ministre de Foment, Íñigo de la Serna, i ha destacat que l'enclavament portuari ha fet un "salt d'escala", ja que supera per primera vegada els 61 milions de tones, un 26% més.





El volum de negoci va ascendir a 167 milions, un 7% més en comparació amb els 155.600.000 de 2016 causa de l'increment d'ingressos per l'augment de l'activitat; i el flux de caixa -la capacitat del Port de generar recursos- va ser de 99 milions, un 15% més.





De la Serna i Cambra han anunciat un replantejament dels accessos ferroviaris que torna al projecte inicial i amb un cost molt més elevat, passant d'uns 150 milions d'euros previstos inicialment a 300.





De la Serna ha dit que s'opta per "un projecte definitiu bastant més ambiciós que l'actual tornant a la idea inicial", i ha admès que la configuració actual de l'accés ferroviari el convertia en una actuació complicada que ha provocat alguns retards importants per qüestions tècniques, ha precisat.





De moment i a manera de "solució provisional", s'està treballant amb Adif per implantar el tercer fil en l'actual accés ferroviari pel carrer 4, una actuació amb un pressupost de 5 milions d'euros i que permetrà circular trens en ample de via internacional.





Sobre els nous accessos ferroviaris, De la Serna no ha volgut concretar un calendari perquè el nou projecte requerirà una nova declaració d'impacte ambiental (DIA), i ha dit que es recuperaran els estudis informatius inicials amb el compromís d'accelerar els treballs per posar en marxa una "actuació clau per al futur del Port i que permetrà donar un salt important".





El ministre ha justificat el replantejament per "les dificultats que la solució tècnica plantejava en qüestions vinculades amb la seguretat", el que dificultava aconseguir les homologacions de l'agència de seguretat ferroviària.