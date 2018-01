Veneçuela expulsa a l'ambaixador espanyol per les "contínues agressions" i ingerències

Veneçuela critica les declaracions de Rajoy.





El Govern de Veneçuela ha declarat persona non grata a l'ambaixador espanyol a Caracas, Jesús Silva Fernández, per la "contínues agressions i recurrents actes d'ingerència en els assumptes interns" del país sud-americà, segons un comunicat del Ministeri d'Exteriors veneçolà .





Caracas ja havia cridat dimecres a consultes el seu ambaixador a Madrid com a represàlia per l'últim paquet de sancions adoptades per la UE.





"El Poble i Govern de Veneçuela recorden al Govern Espanyol que el caràcter sobirà i independent de la nostra República Bolivariana, va ser conquerit a través d'un complex procés d'alliberament que va culminar amb l'expulsió definitiva de les forces invasores imperials fa gairebé dos-cents anys", diu el text.





Des Exteriors critiquen les declaracions del president del Govern central, Mariano Rajoy, el 24 de gener, en relació a les mesures restrictives, que consideren contràries als més elementals principis del dret internacional.





Així critiquen que "s'ha aplicat de manera erràtica i unilateral" des de la Unió Europea contra alts funcionaris i caps de Poders Públics veneçolans.





El comunicat també critica la situació que es viu a Espanya, posant de manifest que "són incomptables els desnonaments diaris" i que "compta amb les taxes d'atur més alarmants d'Europa" el que, segons el govern veneçolà "es tradueix en desesperança per les nou generacions ".





El text també fa referència als casos de corrupció que afecten el "partit en el govern" central, "incloent sobresous i prebendes desvergonyides acordades a esquena de la ciutadania".





I també al·ludeix a l'actuació policial durant el referèndum del 1-O, fent esment al "ús de la repressió policial" que "va ser mundialment difosa per" segrestar el dret a decidir del Poble de Catalunya ", diu el text.