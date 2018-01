JuntsxCat titlla de "cop d'Estat" el veto del Govern central a Puigdemont

No renunciaran a presentar a Puigdemont a la investidura.





El diputat d'JxCat al Parlament Eduard Pujol ha titllat de "cop d'Estat" la decisió del Govern central de posar en marxa els tràmits per impugnar davant del TC la candidatura d'Carles Puigdemont (JxCat) per ser investit president, i ha avisat que la seva no renunciaran a presentar-lo a la reelecció.





"El candidat és el senyor Carles Puigdemont", ha assegurat aquest dijous en roda de premsa des de la Cambra, on ha considerat que la decisió del Govern central és un atac contra les institucions catalanes i contra el que van decidir els catalans a les eleccions.





Per a ell, s'evidencia que el Govern central no accepta el resultat i impugna judicialment que van decidir les urnes: "El que hem sentit avui de la vicepresidenta és la prova que el Govern no accepta la democràcia".





"És un nou despropòsit democràtic, un nou acte de covardia. És un cop d'Estat a la voluntat dels ciutadans. Volen segrestar la voluntat dels ciutadans quan la voluntat dels ciutadans s'ha d'acceptar agradi o no agradi", ha afegit .





Pujol ha ensenyat la credencial de diputat que la Junta Electoral va estendre per Puigdemont, i ha considerat que, amb aquesta documentació oficial en regla, no se li pot vetar per al càrrec si aconsegueix els vots de la Cambra.





"Quin article de la Constitució permet atemptar contra els drets dels diputats? La vicepresidenta del Govern ha entrat en desobediència", i ha considerat que tots els grups haurien d'admetre que s'estan vulnerant els drets de parlamentaris.





NO DONAR MARXA ENRERE





JxCat també ha confiat que l'anunci del Govern no suposarà que el president de la Cambra, Roger Torrent, faci marxa enrere en la seva intenció de convocar el ple d'investidura amb Puigdemont de candidat.





"No tenim cap dubte ni cap dret al dubte que el president Torrent protegirà els drets de tots els diputats i que el president Torrent emprendrà les accions legals que calgui per defensar l'acció de la Mesa i la seva pròpia figura", ha afegit .