La RAE no modificarà la definició de "fàcil" que fa referència a les dones

La Real Acadèmia Espanyola (RAE) "mantindrà la línia de no censurar el diccionari" amb la definició de l'adjectiu fàcil, que en una de les seves accepcions al·ludeix 'especialment a una dona que es presta sense problemes a relacions sexuals' i que ha estat criticada en els últims dies.





No obstant, aquest mateix portaveu ha recordat que el diccionari "sempre és revisable" i, per tant, no quedaria descartat que pogués revisar més endavant i incloure una marca explicativa, igual que ha passat amb altres accepcions com la de 'sexe dèbil 'a la recent actualització del diccionari digital.





La polèmica es va iniciar quan una usuària de Twitter es va queixar per aquesta accepció, el que va ser secundat per diverses persones que qualificaven de 'vergonyós' i 'sorprenent' aquesta definició.





Des de la RAE es recorda que en l'accepció es parla de dones "especialment", però que també "pot estar referit als homes".





Així mateix, reitera que és "obligació del diccionari registrar les veus o expressions que fan servir o han fet servir els parlants" i poden aparèixer en textos escrits en espanyol.





"Els diccionaris són també claus de lectura, necessaris per poder interpretar adequadament els textos", ha conclòs.