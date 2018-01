El Consell d'Estat sosté que no hi ha fonament per impugnar la candidatura d'Puigdemont

No ham emès criteri sobre si recórrer o no al TC.





El Consell d'Estat ha respost a la petició del Govern central que no hi ha fonaments per impugnar la investidura de Carles Puigdemont.





Fonts de l'òrgan consultiu han explicat que s'ha donat resposta a les qüestions plantejades pel Govern d'acord amb el que dicta la Constitució i la jurisprudència i que no s'ha emès criteri sobre si de deu o no anar al TC, decisió que correspon al Executiu, han aclarit.





Les mateixes fonts han explicat que la Comissió del Consell d'Estat s'ha reunit durant aproximadament dues hores, entre les 16 i les 18 hores, i ha emès l'informe.





És preceptiu que el Govern central sol·liciti l'opinió de l'òrgan consultiu per a acudir després al TC.





La intenció del Govern central, segons ha anunciat la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, és impugnar la resolució del president del Parlament català, Roger Torrent, del passat 22 de gener en la qual proposa a Puigdemont com a candidat i que va ser publicada l'endemà en el Butlletí de la Generalitat.





Santamaría ha afegit que es impuga la candidatura per entendre que Puigdemont està "fugit" de la Justícia i hi ha una ordre de detenció contra ell, de manera que "no concorren en ell les circumstàncies que permetrien una investidura presencial".





"No té per tant del dret de llibertat deambulatòria que li permetria anar a aquesta compareixença perquè tan aviat com entri territori espanyol ha de ser posat a disposició judicial", ha abundat Santamaría.