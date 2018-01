Dos detinguts després de desmantellar un 'narcopis' al Raval

Han desmantellat un punt de venda de droga.





Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desmantellat aquest dijous un pis ocupat que operava com a punt de venda de drogues ubicat al carrer Salvador del Raval de Barcelona.





En l'operació han detingut dues persones per tràfic de drogues i han identificat a altres 15 que estaven consumint al pis.





Hi han intervingut diverses dosis de cocaïna i heroïna així com eines per la seva elaboració.





La policia catalana va iniciar la investigació després de recopilar informacions que apuntaven que el pis s'utilitzava com un punt de venda de drogues, després del que van iniciar un dispositiu de vigilància i seguiment amb la Urbana que ha durat dos mesos.





Ha destacat que, des de principis de 2017, s'han realitzat 33 entrades a pisos al Raval i s'han detingut 43 persones.





Els Mossos mantenen amb la Guàrdia Urbana dispositius de seguretat a la zona i investigacions en l'entorn de punts en els quals sospiten que es ven droga.