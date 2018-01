El Constitucional suspendrà als membres de la mesa si incompleixen la resolució que dicti

El TC pot propiciar querelles i multes.





El Tribunal Constitucional pot propiciar querelles, imposar multes i fins i tot suspendre als membres de la Mesa del Parlament davant d'un eventual incompliment per aquests de la resolució que s'haurà de dictar en els propers dies.





El Constitucional haurà de prendre una decisió després que el Govern hagi anunciat que impugnarà la proposta com a candidat a la Presidència de la Generalitat Carles Puigdemont.





Querelles i multes ja es van aplicar a la Taula presidida per Carmen Forcadell pels incompliments de les resolucions d'aquest òrgan que van concloure amb la declaració unilateral d'independència (DUI) del 27 d'octubre.





Tot i que encara és aviat per parlar de quines mesures concretes podrien aplicar-se, encara que per antecedents no pot descartar-se que el nou Parlament insisteixi en incomplir les seves resolucions.





IMPUGNACIÓ PUIGDEMONT





La primera d'elles serà, previsiblement, l'admissió de la impugnació anunciada aquest dijous pel Govern central per evitar la celebració del ple del Parlament en què podria ser investit president Carles Puigdemont.





La mera admissió a tràmit d'aquest recurs, que la vicepresidenta del Govern central, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciat que es presentarà aquest divendres, comportarà la suspensió de la sessió d'investidura.





En el cas que la decisió no s'acati, el TC acudirà a l'article 92 de la seva llei orgànica -reformada a l'octubre de 2015- que li dota d'instruments per facilitar l'execució de les seves resolucions.





El citat article assenyala que el TC ha de vetllar pel compliment efectiu de les seves resolucions i per aconseguir-ho pot demanar "l'auxili de qualsevol de les administracions i poders públics".





Afegeix que les podran promoure incident d'execució, cosa que va fer el Govern quan les seves sentències suspenent la llei de referèndum i altres norma que va aprovar el Parlament el passat setembre van ser ignorades.





SUSPENSIÓ DE FUNCIONS





Els instruments amb què la Llei faculta els magistrats del TC per poder executar les seves sentències són: multes coercitives de 3.000 a 30.000 euros a les autoritats que incompleixin; la suspensió de funcions, l'execució substitutòria de les resolucions i la deducció de testimoni per a exigir "la responsabilitat penal que puga correspondre".





Aquesta última facultat ja es va aplicar a Forcadell i la resta de membres de la Taula del parlamentàries t que van seguir endavant amb la llei de referèndum i la declaració d'independència.





La querella que va presentar la Fiscalia per això -per delictes de desobediència i prevaricació - ha acabat acumulant al Tribunal Suprem a la causa en què s'investiga possible rebel·lió i malversació de fons públics dels responsables del 'Procés'.