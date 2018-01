Plena epidèmia de grip a Catalunya amb un 58% més d'afectats

Els nens de 0 a 4 anys són els més afectats.





Catalunya es troba sumida actualment en "plena epidèmia" gripal amb un augment del 58% de la taxa d'incidència respecte a la setmana anterior, que es materialitza l'última setmana en 413,26 casos per cada 100.000 persones.





Ho ha dit la sotsdirectora general de Vigilància i Resposta d'Emergències de Salut de la Generalitat, Mireia Jané, després de presentar una actualització dels brots de sarna en el territori.





El grup de població més afectat per l'epidèmia és el dels nens de 0 a 4 anys amb una taxa d'incidència que arriba als 930 per cada 100.000 persones, seguit del dels menors de 5 a 14 amb 657 casos per cada 100.000 habitants.





S'han registrat 38 ingressos en els hospitals de la xarxa sentinella, i des de l'inici de la temporada -a principis d'octubre- són 619, dels quals el 70,6% no estaven vacunats.





Durant la setmana del 15 al 21 de gener, els professionals sanitaris dels hospitals han atès un total de 70.464 urgències, de les que 8.398 han requerit ingrés hospitalaris





INGRESSOS HOSPITALARIS





Això suposa un augment del 3,7% de les urgències ateses i un 0,4% dels ingressos hospitalaris, respecte a la setmana anterior, i un augment del 10,3% i del 1,4%, respectivament, amb la mateixa setmana de l'any anterior.





Del total d'urgències ateses als hospitals, el 77,2% són pacients adults (54.382), mentre que el 22,8% restant correspon a la població pediàtrica (16.056), que ha augmentat un 6,1% en proporció respecte a la setmana anterior.





Durant aquesta setmana, els hospitals han atès un total de 25.997 visites de nivell de prioritat I, II i III, les de major gravetat, que representen un 36,9% del total de les urgències, un 0,75% menys que la setmana anterior.





ATENCIÓ PRIMÀRIA





En els equips d'atenció primària, s'han atès un total de 776.509 visites, un 5,4% més que la setmana anterior, i 749.576 s'han fet en els centres d'atenció primària (CAP) i 26.933 a domicili del pacient.





El 17% de les visites han estat de nens de fins a 15 anys; el 46% de pacients d'entre 15 i 65 anys, i el 37% restant de majors de 65 anys; els equips d'atenció primària han fet un 4,4% més de visites.





En els centres d'urgències d'atenció primària (CUAP) s'han atès un total de 23.230 visites, un 4,4% menys, i el 061 CatSalut Respon ha atès 37.524 casos, dels quals 2.521 han requerit atenció del metge a domicili, el que representa un 2,6% i un 10,9% menys, respectivament, que la setmana anterior.