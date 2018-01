El Barça se la juga però passa a semifinals

Messi ha estat l'autor d'un dels dos gols





El Barça ha eliminat l'Espanyol, com era de preveure, en la volta del partit de quarts de Copa del Rei en guanyar 2-0.

El 2-1 al global de l'eliminatòria, però, és un resultat just que el Barça no hauria d'haver permès, ja que no fa altra cosa que donar esperances a un equip inferior que no ha fet res i, tot i així, ha acabat provocant que els blaugrana acabin demanant l'hora.





La primera part ha estat barcelonista de cap a peus. Domini total i dos gols ràpids per deixar sentenciada l'eliminatòria. No obstant això, la relaxació dels de Valverde li podria haver costat molt cara.





Els gols de Messi i Suárez han estat un bàlsam excessiu que ha donat pas al conformisme del Barça i ha deixat inert però latent a l'Espanyol.





Tant és així que, en el tram final del partit, una contra dels periquitos ha estat a punt de convertir-se en el gol que hagués fet passar als blanc i blaus; a més amb polèmica, ja que la caiguda de Gerard Moreno a l'àrea podria haver estat penal perfectament.





Paral·lelament, el debut de Coutinho ha tapat la sensació de nerviosisme que s'ha viscut en l'última mitja hora. El brasiler ha sortit a jugar i a participar, portant el comandament dels tres quarts de camp al costat de Messi.





El Barça ja és a semifinals. Esperen Sevilla, Leganés i València.