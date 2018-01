Perilla l'accés obert a Internet?

Zbigniew Brzezinski, en un discurs pronunciat en una reunió del Council on Foreings Relations (CFR) ha advertit que "la dominació de les elits ja no és possible a causa d'una acceleració del canvi social impulsat per la comunicació instantània que han provocat el despertar universal de la consciència política de les masses (Global Political Awakening) i que està resultant perjudicial per a la dominació externa com la que va prevaler en l'època del colonialisme i l'imperialisme ".





La necessitat d'escapar al control del Big Brother en xarxes com Youtube, Twitter o Facebook, hauria impulsat la xarxa TOR (Dark web), creada per defensors del programari lliure per protegir la identitat dels usuaris. Aquesta xarxa va comptar en els seus inicis amb les benediccions dels governs occidentals per permetre l'accés a Internet a "països totalitaris" com la Xina, Corea del Nord, Rússia i l'Iran, però després dels atemptats jihadistes de París, les activitats propagandística de l'ISIS estarien sent monitoritzades i filtrades per les agències de seguretat occidentals el que hauria forçat al grup gihadista a utilitzar massivament la nova aplicació Telegram, en estar els seus continguts encriptats (els seus usuaris poden formar grups de fins a 200 persones i utilitzar xats secrets on el material propagandístic s'autodestrueix), amb la consegüent dificultat dels serveis secrets occidentals per accedir als seus continguts.





En un nou intent per preservar l'anonimat dels usuaris a la Xarxa, assistim a l'aparició de les VPN o Xarxa Privada Virtual, eines que oculten la identitat dels usuaris i permeten mantenir la comunicació amb qualsevol país del món lliure de vigilància, el que hauria impulsat a països com Rússia o la Xina a imposar normes per a l'accés dels usuaris a aquestes eines. Així mateix, França, Gran Bretanya, Indonèsia, la Xina i Rússia exigeixen eliminar els missatges encriptats en WhatsApp i Telegram, mesures constrictores que tindran com a efecte col·lateral la impossibilitat de l'accés obert (Opens Access) als continguts de la Xarxa en la pròxima dècada i el retorn als seus orígens de la Xarxa de Xarxes, en quedar Internet convertit en eina exclusiva de les elits polítiques, econòmiques i militars.