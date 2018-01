​Compte enrera de la vaga feminista del 8 de març amb nou web i xarxes socials

Vaga Feminista prepara la jornada del 8 de març





El llançament del web vagafeminista.cat i dels seus perfils a xarxes socials amb l’usuari vagafeminista8M marca l’inici del compte enrere pel 8 de març, a sis setmanes de la data, segons ha informat aquest divendres l'organització.





Tota la informació relacionada amb aquesta jornada de lluita, i els actes i les mobilitzacions prèvies es centralitzarà des d’aquests perfils. A twitter piulen amb l’etiqueta #VagaFeminista, amb l’objectiu de viralitzar-la i convertir-la en trending topic el dia de la mobilització internacional.





Vaga Feminista fa una crida a l’aturada del consum, el treball domèstic i les cures, el treball remunerat i els estudis per denunciar la desigualtat i la violència cap a les dones en tots aquests àmbits. La vaga té un esperit transversal i inclusiu, de manera que convida totes les dones a participar-hi, així com tots els homes.





Des de Vaga Feminista s’aportarà informació legal per a tots els col·lectius interessats a sumar-s’hi, també els de les dones més precaritzades, de manera que totes puguem participar en la gran jornada del 8 de març.





Vaga Feminista argumenta la jornada reivindicativa perquè les dones, explica, tenen més risc de patir condicions de pobresa que els homes i de no arribar a finals de més. Afegeix que inverteixen el doble de temps que els homes en la cura de la casa i la família, cobren salaris inferiors tot i tenir les mateixes qualificacions, tenen taxes d'atur superiors, i estan infrarepresentades en àmbits com les institucions i la investigació.





A més destaca que "els nostres drets sexuals i reproductius o no estan reconeguts o no estan garantits o estan limitats i no son efectius per a totes les dones" i "ens segueixen faltant moltes que han sigut assassinades per la violència masclista". Per tot això, remarquen que "si ens aturem totes, s’atura tot".