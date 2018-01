Iceta demana aprofitar els propers dos mesos per buscar una alternativa a Puigdemont

Iceta proposa buscar un candidat que no sigui Puigdemont





El líder del PSC, Miquel Iceta, ha demanat aquest divendres a la majoria parlamentària independentista que aprofiti els propers dos mesos per buscar una alternativa al seu candidat, Carles Puigdemont, i trobar un president i un Govern que "pugui governar".





"Convindria aprofitar els propers dos mesos perquè la majoria parlamentària es pugui plantejar la investidura d'un altre candidat i d'un Govern que pugui governar", ha manifestat.





Aquests dos mesos de marge de què parla Iceta són els que la llei catalana dóna als partits per trobar un president des que se celebra el primer ple d'investidura: si passat aquest període no hi ha cap candidat amb els suports necessaris, es tornen a celebrar comicis.





Iceta ha recordat que en l'anterior legislatura ja es va produir aquest esquema quan JxSí va insistir fins al límit perquè el president fos Artur Mas i, finalment, "va donar el primer pas al costat" per facilitar un acord i que pogués començar el mandat.





També ha recordat que el conseller cessat Carles Mundó (ERC) i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell (ERC) van renunciar a repetir en el càrrec pels seus processos judicials oberts i ha conclòs que també és "una reflexió que haurien de fer els que volen governar Catalunya en els propers 4 anys", en al·lusió a JxCat.





Al marge de la polèmica sobre si pot investir o no a Puigdemont a distància, el líder socialista creu que el candidat de JxCat no és l'idoni perquè als catalans els convé un president que "estigui a Barcelona, pugui actuar amb plenitud de facultats i no tingui la hipoteca d'un procés judicial obert", ha dit en una entrevista a RNE-Ràdio 4.