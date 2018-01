Colau no aconsegueix aprovar el pressupost i ha de recórrer a una qüestió de confiança

Ple de l'Ajuntament de Barcelona





El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha rebutjat aquest divendres el Pressupost del Govern d'Ada Colau, que haurà de recórrer per segon any consecutiu a una qüestió de confiança per aprovar els comptes, on assegura que inclourà les aportacions acordades amb els grups amb els que les ha negociat.





Els comptes han comptat amb els vots a favor dels 11 regidors de BComú; les abstencions de Demòcrata i ERC, i el vot en contra de Cs, PP, CUP, el regidor no adscrit (Gerard Ardanuy, Demòcrates) i PSC, que va anunciar aquest dijous el seu vot en contra després de descartar abstenir-se per facilitar la seva aprovació.





El procediment per aprovar els comptes mitjançant una qüestió de confiança es posarà en marxa després de portar-lo a un ple extraordinari que es convocarà properament; després, l'oposició tindrà un mes per acordar un alcalde i un Pressupost alternatiu: si no ho aconsegueix, els comptes de Colau s'aprovaran automàticament en acabar aquest termini.





El primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, ha retret el vot contrari al PSC, i s'ha preguntat si les seves raons són "únicament personals, per la subalternitat amb un PSOE que malauradament ha renunciat a ser oposició al PP, o per complexos excessius davant 1 Cs que no té res a veure amb la que ha estat la tradició catalanista majoritària del PSC".





Ha exigit al líder socialista, l'extinent d'alcalde Jaume Collboni, que no els doni lliçons per l'esquerra, i l'ha avisat que "no és creïble ni constructiu que en dos mesos hagin passat del vot a favor al contrari", ja que el PSC va avalar els comptes quan encara era al govern municipal, del qual va ser expulsat pel suport socialista a aplicar l'article 155 de la Constitució.





ABSTENCIÓ DE PDECAT I ERC





La regidora de Demòcrata Sònia Recasens ha alertat a l'alcaldessa, Ada Colau, que juga amb l'equidistància i els resultats ho demostren, però Barcelona "no pot governar-així", i ha justificat que el seu grup fa una abstenció tècnica -ha dit- per no col·lapsar la ciutat i avançar amb el diàleg.





El líder d'ERC, Alfred Bosch, ha dit que Colau ha abdicat de governar i que la ciutadania veuen que els únics amb voluntat de negociar i governar són ERC i PDeCAT -"els que fins ara estàvem clarament a l'oposició, i que ja ens ens veuen gairebé com a govern ", ha avisat-.





ACORDAR AMB INDEPENDENTISTES





La líder de Cs, Carina Mejía s, ha lamentat que BComú no hagi dialogat amb tots els grups per a un acord: "No és moment per a l'arrogància, sinó per al consens", i ha criticat que els comptes no afavoreixen als sectors que creen riquesa a la ciutat, ja que mantenen la pressió fiscal al màxim, segons ella.





Collboni ha dit que el pressupost no respon al moment que viu la ciutat; que claudica en polítiques d'esquerres per unir-se a la "lògica independentista"; que l'acord de Govern que el PSC va tenir amb BComú blindava la ciutat d'aquesta idea; i també ha assenyalat que l'acord amb el PDeCAT només implica el 0,2% dels comptes -cinc milions d'euros-.





El líder del PP, Alberto Fernández, ha puntualitzat que el seu partit va presentar 63 al·legacions sobre promoció econòmica, creació d'ocupació i augmentar la inversió en els barris, mentre que Colau no ha defensat els interessos de Barcelona a la Generalitat i "ha cedit davant el independentisme ".





LA CUP I ARDANUY





La regidora de la CUP Eulàlia Reguant ha dit que han votat en contra perquè els comptes no permetran compensar anys d'externalitzacions i de polítiques que rebutgen: "Revertir anys de polítiques patriarcals i neoliberals requereixen polítiques molt més transformadores".





Ardanuy ha lamentat que el govern municipal no ha respost el document que li va fer arribar, i ha recordat que l'Ajuntament és la principal institució no intervinguda per l'article 155 de la Constitució, pel que ha de "liderar el país".