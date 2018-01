Llarena no investiga si va haver malversació en les fiances que van pagar ANC i Òmnium

'Els Jordis' segueixen a la presó





L'instructor de la causa contra el procés sobiranista al Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat la petició de Vox -personat com a acusació popular en aquest procediment-, perquè requereixi al Servei de Prevenció del Blanqueig de Capitals (SEPBLAC) tota la informació demanada en relació a l'origen dels fons manejats per l'ANC i Òmnium Cultural per cobrir fiances judicials i altres destinacions relacionats amb el procés independentista.





En una providència amb data del passat 18 de gener, Llarena assenyala simplement que "no procedeix acordar la diligència" interessada per Vox. La petició es va realitzar com a conseqüència de la denúncia que aquest partit polític va interposar el passat mes de novembre directament davant el SEPBLAC.





Vox va acudir al servei dependent del Ministeri d'Economia arran del pagament de les fiances que van permetre la llibertat de l'expresidenta del Parlament català Carme Forcadell -per 150.000 euros- i de quatre dels exmembres de la Mesa -100.000 euros cadascun- el passat mes de novembre i de sis exconsellers del Govern de Carles Puigdemont -un total de 600.000 euros- menys d'un mes després.





Segons Vox, de la disponibilitat d'aquests fons en l'anomenada caixa de resistència, gestionada per ANC i Òmnium, es desprèn que les dues són "organitzacions delictives dins de l'estructura colpista secessionista, orquestrada des del Govern de la Generalitat, presidit per Carles Puigdemont, i per la Mesa del Parlament autonòmic presidit per Carme Forcadell", amb la mateixa finalitat delictiva de rebel·lió, sedició, malversació, desobediència, prevaricació i altres delictes que aquesta part considera comesos.





TRAPERO I JOVÉ





D'altra banda, aquest mateix divendres, Llarena ha contestat amb un "en el seu moment s'acordarà" a la petició de la Fiscalia perquè aquesta causa es dirigeixi també contra l'excap dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero i Josep Maria Jové, exsecretari general d'Economia i número dos de l'exvicepresident Oriol Junqueras.





Fonts fiscals han assenyalat que aquesta breu resposta, que consta en una providència en la qual Llarena resol diversos assumptes relatius a aquest procediment penal, no s'ha d'interpretar com un rebuig a la seva proposta, sinó com un ajornament.





És a dir, que considera que per ara no indagarà sobre els dos exresponsables -investigados en altres causes a l'Audiència Nacional i en un jutjat de Barcelona-, si bé ho farà en el futur.





Per a la Fiscalia, que va sol·licitar aquesta ampliació d'investigats a finals del passat mes de desembre, la incorporació de Jové i Trapero a la causa en qualitat d'investigats és "absolutament inexcusable" per la seva presumpta participació en el nucli central de la deriva sobiranista catalana que investiga l'alt tribunal.





Pel que fa a Jové, la Guàrdia Civil va confiscar durant el registre al seu domicili una agenda Moleskine que posava al descobert els noms més 40 persones que van participar en reunions reservades per planificar la independència de Catalunya.





Per la seva banda, Josep Lluís Trapero segueix sent investigat per sedició en la causa que va iniciar la magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela pels incidents del passat 20 i 21 de setembre a Barcelona durant els registres pel referèndum.





També deixa per a més endavant resoldre sobre la petició de la Fiscalia per tornar a marcar, amb la finalitat que puguin ampliar les seves declaracions inicials, a tots els exconsellers catalans que fins ara han estat interrogats per la jutge Lamela a l'Audiència Nacional el passat 2 de novembre i pel jutge Pablo Llarena l'1 de desembre.





En l'actualitat, hi ha dos membres del Govern cessat que segueixen a la presó pels fets: Oriol Junqueras i el que va ser responsable d'Interior, Joaquim Forn, qui ja va comparèixer davant Llarena fa un parell de setmanes i la situació processal encara no ha estat resolta .





A dia d'avui hi ha un total de 28 investigats en la causa del Suprem que són els membres del Govern cessat; els presidents de ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, respectivament; els exmembres de la Taula del Parlament, i Artur Mas, Marta Rovira, Anna Gabriel, Marta Pascal, Mireia Boya i Neus Lloveras en qualitat de membres del comitè estratègic dissenyat per complir amb el full de ruta del sobiranisme.