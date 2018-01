Quatre presentadors de la BBC s'abaixen el sou per la diferència de salaris amb les seves companyes

Es baixen el sou igual que les seves companyes de treball





Quatre presentadors estrella de la ràdio televisió pública britànica BBC s'han posat d'acord per baixar-se el sou després de la revelació que els periodistes de la companyia guanyen bastant més que les seves companyes de treball tot i que realitzin funcions similars.





Els presentadors de ràdio Jeremy Vine i John Humphrys, el presentador de telenotícies Huw Edwards i el director per a Amèrica del Nord, Jon Sopel, han pactat baixar-se el sou, segons ha revelat la BBC a la seva web.





El 2017, la corporació es va veure obligada a revelar que dos terços dels presentadors amb els majors sous eren homes.





Una de les conseqüències més grans d'aquesta revelació ha estat la dimissió al desembre de la directora per a la Xina de la BBC, Carrie Gracie, que va renunciar per lluitar contra el que va definir com "la cultura hermètica i il·legal de salaris a la BBC".





Gracie cobrava considerablement menys que els homes en llocs similars dins de la companyia. Sopel, per exemple, cobra entre 200.000 i 249.999 lliures a l'any (entre 230.000 i 285.000 euros), mentre que Gracie percebia 135.000 lliures (155.000 euros).





El que més cobrava dels quatre era Jeremy Vine, que rebia entre 700.000 i 749.999 lliures (entre 800.000 i 860.000 euros) pel seu treball en ràdio i televisió.





El salari de Humphrys en qualitat de presentador del programa de ràdio 'Today' estava entre les 600.000 i les 649.000 lliures (entre 690.000 i 745.000 euros). Edwards, per la seva banda, cobrava entre 550.000 i 599.999 (entre 630.000 i 690.000 euros).