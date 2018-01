El Govern central impugna la candidatura de Puigdemont i Torrent la manté perquè veu total legitimitat

El Consell de Ministres aprova recórrer la investidura de Puigdemont





El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres acudir al Tribunal Constitucional (TC) per impugnar la candidatura de Carles Puigdemont a la Presidència de la Generalitat, després que dijous la Comissió del Consell d'Estat remetés al Govern un informe en el qual assenyala que no hi ha fonament per impugnar la investidura de Puigdemont, i poc després el president del Parlament, Roger Torrent, ha anunciat que manté la candidatura perquè té "absoluta legitimitat" i veu "frau de llei" en la decisió de l'Estat.





Així ho ha confirmat la vicepresident del Govern central, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha destacat que "el Govern té l'obligació de defensar l'Estat de Dret" i ha argumentat que l'executiu de Mariano Rajoy farà "tot el possible per evitar la vulneració de la llei".





L'informe del Consell d'Estat va donar resposta a les qüestions plantejades pel Govern d'acord amb el que dicta la Constitució i la jurisprudència, i que va emetre criteri sobre si ha d'anar o no al TC, decisió que correspon a l'Executiu.

</p> <p><br/></p>

En aquest sentit, Santamaria ha destacat que "Puigdemont està buscat per delictes molt greus" i això li impedeix ser investit president, i al president del Parlament, proposar-ho.





El recurs es presenta "amb tot respecte a l'opinió del Consell d'Estat", ha explicat la vicepresidenta: el Govern central creu que és la via d'"evitar que algú fugit de la justícia pugui de forma il·legítima ser investit i posar-se al capdavant d'un govern autonòmic".





La intenció del Govern central és impugnar la resolució del president del Parlament, Roger Torrent, del passat 22 de gener en la qual proposa a Puigdemont com a candidat i que va ser publicada l'endemà al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC).





RESPOSTA DEL PARLAMENT





El president del Parlament, Roger Torrent, ha assenyalat que després d'apel·lar al diàleg i a la política "l'única resposta per part del Govern espanyol han estat amenaces" i "judicialització de la política".





Ha mantingut a Puigdemont com a candidat a la Presidència de la Generalitat i ha reclamat respecte al Govern central. Torrent assegura que Puigdemont "compleix tots els requisits legals per ser candidat" i "té l'absoluta legitimitat per ser-ho".





Torrent ha afirmat que la impugnació anunciada després del Consell de Ministres "no té cap fonament jurídic" i això ho sap, assegura "qualsevol jurista, qualsevol ciutadà que tingui unes mínimes nocions de dret".





El president del Parlament remarca que la decisió del Govern de Rajoy "és un frau de llei" que atempta contra els electors catalans, els diputats i la democràcia.

</p> <p><br/></p>

Torrent ha demanat als serveis jurídics de la Cambra "analitzar la decisió" del Govern central, i ha avisat que el ple d'investidura fixat per al dimarts es manté, ja que ha al·legat que ningú li ha notificat que no pugui celebrar-se.









EL PSOE I CS DONEN SUPORT A RAJOY





El PSOE s'ha ratificat aquest divendres en el seu suport al Govern de Mariano Rajoy perquè intenti impedir la investidura de Carles Puigdemont perquè es tracta d'"un pròfug de la justícia" que a més pretén "posar cap per avall el sistema constitucional".





Com van avançar dijous, els socialistes donen suport a la decisió del Govern d'impugnar davant del Tribunal Constitucional la candidatura de Puigdemont a presidir la Generalitat, fins i tot quan aquest recurs es presenti abans que s'iniciï aquest ple d'investidura, fixat per al dia 30 d'aquest mes.





"Donem suport al Govern central en la decisió que Puigdemont no se segueixi comportant com pròfug de la justícia", ha dit l'exministra socialista Carmen Calvo, que ha evitat entrar en el detall de les fórmules jurídiques emprades per l'Executiu per evitar la investidura del president cessat.





El president de Cs, Albert Rivera, ha dit aquest divendres que dóna suport al Govern central en les seves decisions per impedir la investidura a distància de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat, però ha indicat que la fórmula per impedir-ho la decideix l'Executiu i que "si s'equivoca haurà de donar explicacions".





"El Govern central té l'obligació i la facultat de portar al Tribunal Constitucional un acte d'aquesta naturalesa", ha declarat Rivera en una roda de premsa a Toledo, on s'ha reunit l'Executiva nacional de la formació taronja.