El Govern central autoritza l'OPA d'Atlantia a Abertis

Autoritzada l'opa d'Atlantia sobre Abertis





El Govern ha autoritzat l'OPA que Atlantia té llançada sobre Abertis pel que fa a la transmissió de les autopistes de peatge que aquest grup de concessions explota es refereix.





"L'oferta compleix els requisits legals i les condicions, de manera que el Govern central ha autoritzat l'OPA", ha informat el ministre Portaveu, Íñigo Méndez de Vigo, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.





L'Executiu dóna així 'llum verda' a l'oferta de la firma italiana tot just un mes després que finalment s'avingués a sol·licitar l'autorització el passat 21 de desembre.





D'aquesta manera, les dues companyies que pugnen per fer-se amb Abertis tenen ja el 'vistiplau' administratiu, atès que ACS també va aconseguir la corresponent autorització del Govern central el passat 28 de desembre.





No obstant això, aquestes autoritzacions es refereixen al traspàs de les autopistes que Abertis gestiona a Espanya, un total de 1.559 quilòmetres, el 60% del total de les vies de peatge del país. La companyia opera vies de pagament també a França, Itàlia, Brasil, Xile i l'Índia.





Els dos oferents tenen encara pendent el corresponent 'vistiplau' del Ministeri d'Energia per la qual cosa al negoci de satèl·lits es refereix. Abertis controla l'operador Hispasat, si bé actualment manté converses amb REE tendents a la seva eventual venda.





La 'batalla' d'opes per Abertis avança així en el pla de les autoritzacions administratives, mentre que en l'estricte àmbit del mercat el procés està actualment pendent que la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) autoritzi l'oferta d'ACS.





Aquesta autorització del supervisor està prevista per a començaments del proper mes de febrer, un cop que el dia 6 d'aquest mes es pronunciï la Direcció de Competència de la UE.





Un cop l'oferta d'ACS s'aprovi, arrencarà el termini d'acceptació, que serà únic per a les dues opes, i també el període en què es poden introduir millores en les ofertes. En aquest cas, Atlantia ja ha mostrat la seva disposició a realitzar-les en la seva.





PENDENT DELS TRIBUNALS





No obstant això, la pugna per Abertis està també pendent dels tribunals, que tant el Ministeri de Foment com el d'Energia decideixin si finalment recorren o no la decisió de la CNMV de ratificar l'aprovació donada a l'octubre a l'oferta d'Atlantia, en contra dels requeriments que aquests Departaments li van remetre perquè la anul·lés per no haver sol·licitat llavors autorització del Govern central.