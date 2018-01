Trump demana un Van Gogh i li ofereixen un vàter d'or

El wc ha estat usat pels visitants del museu.





El president dels EUA, Donald Trump, va sol·licitar al Museu Guggenheim de Nova York un quadre de l'holandès Vincent Van Gogh, però des de la institució li han ofert un vàter d'or de 18k usat per més de 100.000 visitants.





El Museu ha respost a la petició de la Casa Blanca que el quadre sol·licitat formarà part d'una exposició de la seva seu a Bilbao, i per tant no pot cedir-lo, però a canvi ofereix el vàter que és usat pels visitants del museu.





El quadre sol·licitat era per decorar l'àrea privada d'aquest mandatari i la primera dama, Melania Trump, segons consta en la resposta que dóna la institució a la Casa Blanca, en què expliquen que l'obra sol·licitada de Van Gogh rarament rep autorització per sortir del museu.





En el correu electrònic consta com, a canvi, ofereixen l'excusat d'or massís que durant un any ha estat usat per tots aquells visitants que han volgut. Una obra de Maurizio Cattelan, que el Guggenheim s'ofereix a instal·lar a la Casa Blanca.