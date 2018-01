El Govern central respon a Maduro i expulsa a l'ambaixador de Veneçuela

Mario Isea, ambaixador de Veneçuela.





El Govern espanyol ha anunciat l'expulsió de l'ambaixador de Veneçuela a Espanya, Mario Isea, després declarar persona non grata.





L'Executiu respon així al mateix moviment que Veneçuela va emprendre ahir contra l'ambaixador espanyol a Caracas, Jesús Silva Fernández.





Segons ha informat el portaveu del Govern, Íñigo Méndez de Vigo, l'Executiu lamenta la decisió de Caracas i, davant d'una mesura "d'aquest calat", actua en "estricta aplicació del principi de reciprocitat".





El Govern adopta aquesta mesura després d'analitzar un informe del ministre Afers Estrangers, Alfonso Dastis, en una resposta que per al Govern més de recíproca resulta "proporcional".





EXPULSIÓ EN 72H





Méndez de Vigo ha explicat que la reciprocitat implica donar el mateix tractament donat a Silva, de manera que aquest moviment suposa l'expulsió en un termini de 72 hores del representant veneçolà a Espanya.





Tot i que, com ha recordat el ministre portaveu, Isea es troba fora d'Espanya després de ser cridat a consultes pel seu Govern el dimecres, com a represàlia per l'últim paquet de sancions adoptat per la UE.





Méndez de Vigo ha criticat també les repetides declaracions "fora de to" del president veneçolà, Nicolás Maduro, contra el president del Govern, Mariano Rajoy.





Segons la seva opinió són "inacceptables" i no faran "desistir en la voluntat" de l'executiu que es compleixin els drets humans al país sud-americà.





El ministre portaveu ha reiterat, però, la voluntat de mantenir una relació amb Caracas basades en "el respecte, l'amistat i la cooperació", encara que entén que l'accions del Govern de Maduro "fan difícil que es verifiqui aquest desig".