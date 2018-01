El Consell d'Estat adverteix que Puigdemont no pot intervenir a distància ni delegar el vot

El Parlament no pot investir un candidat absent.





El Consell d'Estat ha advertit en un dels informes que li ha sol·licitat el Govern de Mariano Rajoy que el Parlament de Catalunya no pot autoritzar que Puigdemont intervingui a distància en la sessió d'investidura.





Així, la Mesa de la Cambra no pot autoritzar la delegació del vot dels fugits de la Justícia i el Parlament tampoc pot investir un candidat absent.





Tots aquests actes serien contraris a la Constitució i per tant, impugnables pel Govern davant del Tribunal Constitucional.





Així ho exposa aquest òrgan consultiu de l'Estat davant les preguntes que li ha formulat l'Executiu sobre les possibilitats que pot utilitzar el Parlament català per investir Carles Puigdemont.





EL PLE NO ÉS IMPUGNABLE





El que no és impugnable davant del TC, segons el Consell d'Estat, és la convocatòria del Ple del Parlament de Catalunya per investir Carles Puigdemont amb la hipòtesi que en el candidat proposat no compareixerà a la seu parlamentària el dia de la sessió.





L'esmentat òrgan consultiu analitza extensament la pregunta que realitza el Govern sobre si Carles Puigdemont pot ser investit sense estar present físicament a la sessió d'investidura.





En aquest sentit, l'informe precisa que el Reglament del Parlament "no admet" per al "rellevant tràmit" de la investidura que el candidat proposat pel president de la Cambra pugui estar absent del debat, ni que la seva intervenció davant el Ple de la Cambra pugui realitzar-se per mitjà de persona interposada o mitjançant procediments telemàtics.





"El candidat a la presidència de la Generalitat haurà d'exposar el seu programa davant la Cambra i intervenir en el debat d'investidura de manera personal i presencial", recalca i adverteix.





LA SUBSTITUCIÓ NO ÉS POSSIBLE





Així, necessita que el diputat substitut no parla en nom del substituït, sinó en el seu propi nom i en el del seu Grup Parlamentari.





Per aquesta raó, exposa que "la substitució no és possible" en debats en els quals la intervenció del diputat "deriva en una condició personalíssima" que "només ell pot exercir", com ho és una sessió d'investidura en què ha d'intervenir el "candidat proposat", una moció de censura o una qüestió de confiança.





EXERCICI PRESENCIAL





També explica que l'exercici del càrrec de diputat ha de ser "presencial" com una "garantia" de l'exercici personal de l'ofici i del correcte funcionament del Parlament.





En aquest sentit, assenyala que tot i que els "avenços tecnològics" permeten les comunicacions a distància, la veritat és que l'exercici presencial del càrrec parlamentari continua sent un "principi bàsic" del qual parteixen tant la Constitució com l'Estatut català.





Així, cita l'article 4.1 del Reglament, que disposa el "deure d'assistir als debats i votacions del Ple i de les Comissions" de les que es sigui membre.





INCONSTITUCIONAL





Per això, adverteix que si els òrgans competents del Parlament català autoritzen "de manera expressa" que el candidat proposat intervingui a distància, vulneraria el Reglament i "incorreria en un vici d'inconstitucionalitat".





ELS FUGITS NO PODEN DELEGAR EL VOT





El Consell d'Estat recorda de nou els supòsits que contempla el Reglament del Parlament en què es pot delegar el vot i deixa clar que "la situació en què es troben els diputats absents i encausats judicialment no és subsumible en cap" d'ells.





Encara necessita que aquesta situació és diferent de la que tenen els diputats que també estan encausats ia la presó provisional.





En aquest sentit, explica que el concepte d'incapacitat exigeix que aquesta sigui "involuntària" i en el cas d'Oriol Junqueras i de Jordi Sánchez ho és.





No obstant això, exposa que els diputats fugits ho estan "per la seva lliure decisió i de manera totalment voluntària". Per tant, constata que en ells no concorre "cap incapacitat", ni pot acceptar-se que acudissin al procediment de la delegació quan "la seva absència és voluntària i evitable".