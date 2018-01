Unicaja Banc i EspañaDuero aproven el seu projecte de fusió

Un projecte comú de fusió per absorció.





Els consells d'administració d'Unicaja Banc i de la seva filial EspañaDuero han aprovat aquest divendres el projecte comú de fusió per absorció de EspañaDuero per Unicaja Banc, setè banc espanyol per capitalització borsària.





Després del vistiplau dels respectius consells, la fusió, després d'un informe d'avaluació per un expert independent, serà sotmesa a aprovació per part de les juntes generals d'accionistes de les dues entitats durant el primer quadrimestre d'aquest exercici.





Segons han indicat les dues entitats, l'operació "permetrà la generació de sinergies, la reducció de costos i l'optimització dels recursos de l'entitat resultant".





La nova entitat resultat d'aquesta operació "mantindrà el compromís de les entitats originàries amb els seus territoris històrics, entre els quals destaquen Andalusia i Castella i Lleó, en els mercats són líders, i amb les seves zones d'actuació tradicional com Castella-la Manxa, Extremadura o Madrid ".