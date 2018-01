Martí Gironell, XXXVII Premi Ramon Llull amb 'La força d'un destí'

El premi està dotat amb 60.000 euros.





L'escriptor i periodista gironí Martí Gironell ha guanyat aquest divendres el XXXVIII premi Ramon Llull de les Lletres Catalanes, dotat amb 60.000 euros, amb la novel·la 'La força d'un destí', protagonitzada per l'empresari vinícola Jean Leon.





La novel·la es publicarà el 28 de febrer a Columna -catalán-, Planeta -castellano- i més endavant en Belfond -francés-, ha informat l'editor Emili Rosales en roda de premsa.





La novel·la està protagonitzada per un català, Ceferino Carrión, que decideix abandonar l'Espanya franquista i provar sort al Hollywood daurat dels anys 50, on "triomfa i aconsegueix fer realitat els seus somnis", convertint-se en Jean Leon.





Gironell ficciona en les seves pàgines la relació que Carrión va tenir amb "uns personatges secundaris de luxe", com Frank Sinatra, Paul Newman, Warren Beatty, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor i els Kennedy, els qui recalen al restaurant La Scala que va projectar a Califòrnia amb James Dean.





La novel·la se situa entre 1949 i 1981 i Gironell ha defensat que en ella segueix el seu plantejament habitual consistent en enamorar-se d'un personatge, travessar el seu univers i narrar, en aquest cas, "una història de superació" que és en realitat una vida de pel·lícula en què el seu destí està marcat per l'obstinació i per la sortida d'una Espanya fosca.





El seu personatge, crescut en una Barcelona grisa, viu en primera línia una sèrie d'aventures del Hollywood daurat on tot era possible i tot estava per fer de la mà d'aquests grans actors que "converteixen Ceferino Carrión en Jean Leon, un 'self- made man ' ", un home fet a si mateix, ha dit.