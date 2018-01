Condemna al CatSalut per donar l'alta a un pacient amb una hemorràgia cerebral que li va causar la mort

CatSalut haurà d'indemnitzar la família.





Un jutjat de Barcelona ha condemnat el Servei Català de la Salut (CatSalut) a indemnitzar amb 20.898 euros a una família pels danys morals de la mort d'un pacient després de donar-li l'alta de manera "indeguda" després d'una caiguda que va provocar una hemorràgia cerebral i li va causar la mort.





Segons la sentència, la família del pacient, va presentar una demanda en què reclamava a Zurich 155.636 euros pels danys morals com a conseqüència d ' "una deficient atenció mèdica" a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell.





El pacient va ingressar el 22 de desembre de 2012, sent diagnosticat d'una contusió a la cara, se li va saturar i se li va donar l'alta dues hores després.





SENSE EXPLORACIÓ NENUROLÓGICA





Un alta "sense que se li interrogués sobre la manera del traumatisme, ni la seva possible associació amb una pèrdua de memòria o consciència i sense que se li fes una correcta exploració neurològica".





Va tornar a ingressar a les 16.43 hores a urgències, amb un Glasgow d'entrada de 5 i al TAC cranial s'evidencia una hemorràgia i signes difusos atròfia cerebral, decidint-no operar i instaurar mesures de confort a la unitat de pal·liatius, fins que mor a les 4.30 hores del 23 de desembre.





No es va prestar ASSISTÈNCIA MÈDICA ADEQUADA





En la sentència, el jutge considera que a la primera assistència no es va prestar "una assistència mèdica correcta o adequada", ja que considera que hauria d'haver inclòs l'ingrés per a observació durant 24 hores, però no veu prou justificat que pugui atribuir-se el mort al retard diagnòstic de l'hemorràgia.





El magistrat veu prou justificada l'existència de la "certa probabilitat" que un acompliment facultatiu diferent hagués pogut canviar el rumb dels esdeveniments.





Així considera que els demandants tenen dret a un equivalent al 30% de les quanties del barem per a l'any de la mort.





Per això, l'asseguradora catalana ha d'abonar als familiars 16.718,82 euros, ia la mare i fill, 1.393,23 euros a cada un, en una sentència que no és ferma i davant la qual és possible presentar recurs d'apel·lació.