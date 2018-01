El CNI alerta al Govern central sobre un possible retorn de Puigdemont aquest cap de setmana

Puigdemont es planteja tornar aquest cap de setmana





Segons revela el diari digital 'ESdiario' citant fonts del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), "els equips que tenen sota la seva lupa a Puigdemont a Brussel·les i els agents desplegats a Catalunya han detectat moviments en l'entorn de l'expresident que avalarien un pla per presentar-se en territori català de cara al ple d'investidura de dimarts vinent".

Així, l'anunci de la intervenció d'Puigdemont en un acte organitzat a Lovaina pel partit nacionalista flamenc N-VA el mateix dimarts del ple del Parlament, el proper dia 30, podria ser degut a una acció més de distracció que se suma a l'estat de confusió en què es troben les altes instàncies del Govern.

Aquest possible canvi d'actitud dels sectors independentistes es deuria a l'estratègia de Moncloa d'impugnar preventivament el Ple d'Investidura davant del Tribunal Constitucional. Segons el CNI, "el pla de Puigdemont passa per tornar, ser detingut i obligar el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, a resoldre la seva possible assistència al ple de dimarts com a candidat in pectore, si el TC no suspèn abans la sessió".

La presència d'Puigdemont a Espanya només seria possible després d'evitar els controls de l'excepcional desplegament policial a les fronteres per evitar que es coli en sòl espanyol, la ja irònicament anomenada operació maleter. L'èxit d'Puigdemont suposaria una xafogor internacional amb un desgast a les principals institucions de l'Estat que tindrien més una repercussió de conseqüències impredictibles.

Segons revela 'ESdiario', hi haurà també control aeri, ferroviari i terrestre i els Mossos també desplegaran un dispositiu especial. Des d'aquest dilluns passat, agents de la Unitat d'Intervenció de la Policia (UIP) custodien també la seu del Parlament al parc de la Ciutadella.

No obstant, el Govern apunta que sigui el CNI qui neutralitzi la possible entrada de Puigdemont i evitar, d'aquesta manera, escenes que siguin aprofitades per l'independentisme i els seus altaveus mediàtics. El precedents de les urnes i les càrregues de l'1-O pesen i molt. Així, l'espionatge espanyol, fortament qüestionat, s'enfronta a un nou examen. "Màxima alerta d'aquí a dimarts", conclou 'ESdiario'.