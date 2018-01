La CUP reclama a JxCat i ERC un programa de Govern per donar suport a la investidura

Carles Riera és diputat per la CUP





La CUP ha convocat per aquest dissabte el seu Consell Polític i el seu Grup d'Acció Parlamentària (GAP) per decidir si avala la candidatura de Carles Puigdemont a la Presidència de la Generalitat que el Parlament té previst debatre el dimarts a les 15 hores.

Els 'cupaires' han expressat fins ara que no tenen inconvenient a donar suport al president cessat per a un nou mandat, però han avisat que el seu suport està en l'aire perquè no se'ls ha ofert amb claredat el programa d'Govern amb el qual volen governar JxCat i ERC.

La CUP, que en les eleccions va retrocedir fins als 4 diputats però el seu suport continua sent clau per a la investidura de Puigdemont, ha convocat aquest conclave a la seva seu a Barcelona i té previst retre comptes dels acords presos a partir de les 13 hores.

Dimecres els 'cupaires' van fer públic un document que volen que sigui la base per negociar amb JxCat i ERC el programa de Govern per als pròxims quatre anys i en el qual plantegen la necessitat de materialitzar la República des de tres àmbits: l'institucional, el social i el democràtic.

El institucional passa per impulsar un procés constituent i estructures d'Estat com una banca pública i una hisenda pròpia; l'àmbit social passa per un pla de xoc contra la pobresa i per augmentar el salari mínim, i el democràtic per assumir que s'impulsarà tot encara que eventualment sigui suspès o prohibit per part de l'Estat.

PROPOSTES DE JXCAT I ERC PER BUSCAR UN ACORD

Precisament aquest divendres els diputats de la CUP s'han reunit amb representants de JxCat i ERC per traslladar-los formalment les propostes i buscar un acord que permeti desencallar la investidura de cara al ple de dimarts.

A la reunió s'ha pogut veure el líder de la CUP a la Cambra, Carles Riera, i al diputat Vidal Aragonès; per part d'ERC la diputada Alba Vergés i el dirigent Josep Ginesta, i per part de JxCat, Laura Borràs, Francesc de Dalmases i Jordi Turull.

DOS VOTS cupaires PER A LA MAJORIA ABSOLUTA

El president de la Generalitat es tria en primera volta si aconsegueix la majoria absoluta del ple, és a dir, almenys 68 escons i, si no és així, dos dies després se celebra una segona volta en què el candidat li val una majoria simple per ser investit.

JxCat i ERC sumen 66 diputats entre els dos, de manera que per investir Puigdemont en primer volta necessitarien que, dels 4 diputats de la CUP, almenys dos votaran a favor de la investidura i els altres dos s'abstinguessin.

Si no ho aconsegueixen i s'ha d'anar a una segona volta, als 66 diputats de JxCat i ERC els valdria amb l'abstenció dels 4 diputats de la CUP, ja que seria suficient per superar els 65 diputats que sumen Cs, PSC, PP i els 'comuns', que ja han anunciat el seu vot en contra de Puigdemont.

No obstant això, cal tenir en compte una altra variable que és que, dels 66 diputats de JxCat i ERC, no està clar que puguin votar tots: hi ha set parlamentaris que estan en encausats --dos a la presó i cinc en Brussel·les-- i haurien de demanar la delegació de vot si no van al ple.

A més, ni els vots de la CUP garanteixen ara mateix que Puigdemont torni a ser president, ja que contra la candidatura pesa un recurs del Govern que haurà de dirimir el Tribunal Constitucional, el magistrats es reuneixen precisament aquest dissabte.