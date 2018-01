Torrent demana explicacions a Zoido sobre els treballs policials a l'entorn del Parlament

Agents de la Policia Nacional revisen el clavegueram





El president del Parlament, Roger Torrent, ha enviat una carta aquest dissabte al ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, en què demana explicacions sobre el desplegament "inèdit" d'agents de la Policia Nacional a prop del Parlament durant els últims dies.

En una carta manuscrita del 26 de gener penjada en el seu perfil de Twitter, recollida per Europa Press, Torrent ha comunicat el malestar de la institució per no advertir del desplegament ni de les tasques policials realitzades en el clavegueram del parc de la Ciutadella.





La carta remesa per Roger Torrent al ministre Zoido aquest dissabte

"L'absència d'una comunicació formal d'aquestes activitats constitueix un gest de deslleialtat institucional per part del seu Ministeri", i ha dit que la situació ha provocat incertesa davant la possibilitat que hi hagi alguna amenaça de seguretat a la zona.

En aquest sentit, Torrent ha assenyalat que la presència de la Policia Nacional, sumada als treballs habituals dels Mossos d'Esquadra a la zona, ha generat una "alarma innecessària" entre el personal del Parlament, en els treballadors dels equipaments situats al parc i entre la ciutadania.





Ha sol·licitat a Zoido que el Parlament sigui informat de forma urgent de les causes i els objectius que justifiquen l'operatiu policial, i ha reclamat garantir per conducte oficial que l'actuació policial "no pertorbarà el normal funcionament de la institució".