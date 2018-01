El TC ja debat sobre la impugnació del Govern a la investidura de Puigdemont

Seu del Tribunal Constitucional





El Ple del Tribunal Constitucional, reunit en sessió extraordinària, ha començat passades a dos deu de la tarda d'aquest dissabte a deliberar sobre l'admissió a tràmit de la impugnació pel Govern de la candidatura de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la Presidència autonòmica. La mera admissió del recurs deixaria en suspens la celebració del Ple d'investidura previst per al dimarts que ve al Parlament de Catalunya.





A més, els dotze magistrats que integren el tribunal de garanties tenen sobre la taula la petició dels diputats electes de JxCat, entre els quals s'inclou Puigdemont, per ser part en el procediment. La seva personació els permetria poder explicar al TC els seus arguments en contra de les intencions de l'Executiu de Mariano Rajoy.





Per la seva banda, el Govern demana concretament la nul·litat de la candidatura a la Presidència de la Generalitat signada pel president del Parlament i publicada al Butlletí Oficial del Parlament autonòmic.





L'Executiu ha mantingut el seu criteri de recórrer aquesta candidatura signada per Roger Torrent el passat dia 22 i publicada el 23 de gener tot i comptar amb el criteri discrepant del Consell d'Estat, que no creu que sigui el moment d'acudir al Tribunal Constitucional per aquest assumpte.





ADVERTÈNCIA A TORRENT





En el recurs de l'Advocacia de l'Estat es demana també que s'adverteixi expressament al president del Parlament, Roger Torrent, i els altres membres de la Taula de la Cambra de les "conseqüències penals" en cas de no acatar la suspensió i seguir endavant amb la investidura de l'expresident català.





Similars advertències van ser fetes en el seu dia a l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, en relació amb altres resolucions del TC que van ser incomplides, i l'assumpte va provocar la presentació d'una querella davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ha acabat en la causa que se segueix al Tribunal Suprem per rebel·lió i malversació.