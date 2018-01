Endesa posarÃ  en marxa a Carboneras la major planta d'emmagatzematge d'energia d'Europa

Central Tèrmica de Carboneras, a Almeria (Endesa)





Endesa ha començat les obres de la planta d'emmagatzematge d'energia elèctrica que té previst posar en marxa el proper mes de juny a la central de Carboneras (Almeria). El projecte, pioner a Europa i segon del món que s'instal·la en una central tèrmica, compta amb una inversió d'11,5 milions d'euros.

La planta tindrà una potència de 20 megawatts (MW) i una capacitat d'emmagatzematge de 10 MW hora i estarà a punt el proper mes de juny, segons ha informat la companyia en un comunicat.

A nivell tècnic, està composta per bateries d'ió-liti, les quals s'allotgen en 16 contenidors al costat dels sistemes electrònics de potència, els sistemes de protecció i control i els transformadors. En total, ocuparà una superfície de 1.500 metres quadrats dins del recinte de la central d'Endesa.





La planta d'emmagatzematge prevista per Carboneras (Endesa)





BATERIES D'EMMAGATZEMATGE

Aquest projecte, el segon que s'instal·la en el món en una central de carbó, forma part del model de transició energètica que Endesa està duent a terme d'una forma lògica i ordenada, en el sistema energètic andalús i nacional.

Concretament, aquestes bateries d'emmagatzematge permetran a la central adaptar-se a les necessitats del nou sistema de generació, amb una progressiva incorporació d'energies renovables, com està passant a la província d'Almeria i altres províncies andaluses.

Amb aquestes bateries, la central Litoral respon al repte de minimitzar l'impacte dels requeriments de flexibilitat de les centrals de combustibles fòssils per ajustar la producció a la demanda atès que les energies renovables es caracteritzen per una generació intermitent i això obliga les centrals tradicionals a modular la seva producció i actuar de suport en els moments en què no hi ha producció hidràulica, eòlica o solar.

El projecte forma part del conjunt d'iniciatives que està desenvolupant el Grup Enel, matriu d'Endesa, per posicionar-se en aquesta nova tecnologia, la qual compta amb grans perspectives de creixement dins el segment dels serveis públics gràcies a les seves característiques tècniques i la seva ràpida velocitat de resposta, així com a la reducció de costos.