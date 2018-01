Borges, fervor de Buenos Aires

Jorge Luis Borges a Buenos Aires





El cosmopolita escriptor argentí Jorge Luis Borges tenia 24 anys d'edat quan va publicar el seu primer llibre, el poemari 'Fervor de Buenos Aires'; va ser en 1923. En els seus relats, Borges agradava de fer ficció raonada. Era aficionat a les matemàtiques, coneixia la potència de les paradoxes dels conjunts infinits i era capaç d'interpretar el 'aleph'.

En aquest primer llibre de poemes parlava d ' "aquestes llums disperses que la meva ignorància no ha après a nomenar"; "Aquestes coses, tal vegada, són el poema". Ens adonem de la nostra ignorància, de les nostres llums disperses en l'esdevenir de la vida, de la nostra dificultat o és, potser, ignorància per escollir la paraula justa, amb tota la seva càrrega de ressons i significats? Sabem el que implica que renunciem a expressar-nos bé, és a dir, amb rigor? Quin efecte té en el nostre viure, en la nostra qualitat de vida? Aquí potser estigui el secret del valor d'un poema, una cosa que ens sembla tan estrany i ridícul.

La consciència que en qualsevol home està Déu. "El mort ubiquament aliè no és sinó la perdició i absència del món". I sempre caminant a la recerca de proximitat i calor dirà: "Jo sóc l'únic espectador d'aquest carrer; si deixés de veure-la es moriria ". El valor del testimoni, de l'únic testimoni que vam arribar a ser, ho vulguem o no. En el seu llibre de poemes 'Luna de enfrente' escriu que "La meva humanitat està en sentir que som veus d'una mateixa penúria" i que "la meva pàtria és un batec de guitarra, uns retrats i una vella espasa". En el seu assaig 'Evaristo Carriego' es parlarà de la recerca del moment "en què l'home sap per sempre qui és". Em seguiu? Bé, no importa. Penseu-, si us sembla, després. No crec que us sàpiga greu.

I per acabar per avui amb aquest saberut escriptor que somiava i paladejava paraules, darrere de revelacions i intuïcions, us vaig a llegir aquesta frase: "No podem concretar-nos a l'argentí per ser argentí: perquè o ser argentí és una fatalitat i en aquest cas ho serem de qualsevol manera, o ser argentí és una mera afectació, una màscara". Una impostura. Una aparatosa rigidesa. Això crec que és vàlid més ençà dels mars, no us sembla, estimats amics?