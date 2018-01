Desena edició dels Premis Gaudí amb una gala reivindicativa i amb ironia

L'actriu Mercè Sampietro recollirà el Gaudí d'Honor





Els X Premis Gaudí de l'Acadèmia del Cinema Català reconeixeran aquest diumenge a les millors pellícules del 2017 en 22 categories, en una gala a l'Auditori del Fòrum de Barcelona que la presidenta de l'acadèmia, Isona Passola, preveu que serà reivindicativa, amb molta ironia i que reflectirà la complexitat de la situació política.





En el marc del X aniversari dels premis del cinema català, Passola també preveu una gala crítica amb la reclamació a TV3 de subvencions, i referències al moviment feminista #MeToo desfermat a Hollywood.





Amb retransmissió en directe per TV3 i Catalunya Ràdio, la gala estarà dirigida novament per Lluís Danès, produïda pel Terrat i presentada per l'actor i també nominat David Verdaguer, qui té el repte que aquesta duri menys de dues hores.





Com a novetat, aquest any la gala estrenarà el Premi Especial del Públic a la Millor Pellícula, una iniciativa que obre la votació dels guardons al públic, a més d'acollir l'entrega a Mercè Sampietro del Gaudí d'Honor.





La pellícula 'Incerta Glòria', dirigida per Agustí Villaronga, encapçala les nominacions, amb 16 candidatures; seguida per la nostàlgica 'Estiu 1993', de Carla Simón, nominada en 14 categories.





La segueix 'La Librería', d'Isabel Coixet, amb 12 nominacions, i 'Tierra Firme', de Carlos Marquès-Marcet, amb 11 candidatures.





Completen la llista de produccions nominades 'Brava', de Roser Aguilar; 'Abracadabra', de Pablo Berger, i 'La llamada', de Javier Ambrossi i Javier Calvo, amb tres candidatures.





A aquesta la segueixen 'Julia Ist', d'Elena Martín, amb dos; i 'La pellícula de la nostra vida', d'Enrique Baró; 'Musa', de Jaume Balagueró, 'Nieve Negra', de Martín Hodara, i 'Proyecto Lázaro', de Mateo Gil, amb una.





MILLOR PELLÍCULA I MILLOR DIRECCIÓ





Entre els premis més cobejats de la nit es troba el de Millor Pellícula, categoria en què competeixen 'Brava', 'Estiu 1993', 'Incerta Glòria' i 'La pellícula de la nostra vida'; així com el de Millor Direcció, que es disputaran Villaronga, Simón, Marquès-Marcet i Coixet.





Com a Millor Pellícula en Llengua No Catalana, es disputaran el reconeixement 'Júlia Ista', d'Elena Martín; 'La llamada', de Javier Ambrossi i Javier Calvo; 'Tierra firme', de Marquès-Marcet i 'La librería', de Coixet.





Respecte als actors nominats a millors protagonistes, una altra de les categories més cobejades, destaquen Antonio de la Torre, David Verdaguer, Marcel Borràs i Ricardo Darín, mentre que entre les actrius nominades a millor paper es troben Anna Castillo, Bruna Cusí --amb doble nominació per 'Incerta Glòria' i 'Estiu 1993'--, i Natalia Tena.