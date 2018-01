Un atemptat amb cotxe bomba a Kabul es cobra almenys 95 morts i més d'un centenar de ferits

L'explosió ha devastat la zona propera al Ministeri de l'Interior





Almenys 95 persones han mort i més de 150 han resultat ferides aquest dissabte en un atemptat talibà amb una ambulància bomba davant l'antic edifici del Ministeri de l'Interior a la Plaça Sadarat, al centre de Kabul.

El portaveu del Ministeri de Salut Ismail Kawosi ha indicat que els ferits han estat traslladats a hospitals de la zona, tot i que es tem que el nombre de víctimes mortals segueixi augmentant ja que l'estat de salut de molts ferits és crític.

L'explosió s'ha produït a les proximitats de l'antic Ministeri de l'Interior i prop d'unes instal·lacions del Directori Nacional de Seguretat (NDS), la principal agència d'intel·ligència afganesa.

Els talibans han reivindicat l'atemptat en un missatge a la xarxa social Telegram en què han afirmat que "un màrtir mitjançant amb cotxe bomba va aconseguir el primer punt de control prop del Ministeri de l'Interior".

El portaveu del grup Zabihullah Mujahid ha assegurat que en el moment de l'explosió hi havia una gran concentració de policies a la zona.

L'atemptat es produeix enmig d'una espiral ascendent d'atacs terroristes contra objectius civils per part de talibans i de l'Estat Islàmic (EI) en els últims dies.

El passat cap de setmana 40 persones van morir a l'Hotel Intercontinental de Kabul durant un assalt perpetrat per sis atacants que van mantenir un enfrontament amb les tropes de seguretat durant dotze hores.

Dimecres un atac de l'Estat Islàmic contra la seu de Save the Children a Jalalabad (est) va acabar amb la mort de quatre treballadors de l'organització no governamental, un transeünt i un membre de les forces de seguretat, així com dels cinc terroristes.

Encara que en els primers nou mesos de l'any passat el còmput de víctimes civils pel conflicte va baixar en un 6%, la primera vegada que es produïa un retrocés des del 2012, les xifres van ser de 2.640 morts i 5.379 ferits, encara "nivells alts", segons l'ONU.

El president del Govern, Mariano Rajoy, ha condemnat l'atemptat terrorista i ha assegurat que "la unitat dels demòcrates vencerà a la barbàrie". Rajoy, en un missatge al seu compte de Twitter ha lamentat les conseqüències d'aquest atemptat. "Espanya -ha escrit- es solidaritza amb el poble afganès davant la contínua amenaça terrorista. Els meus condols per les nombroses víctimes i desitjos de ràpida recuperació als ferits. La unitat dels demòcrates vencerà a la barbàrie".