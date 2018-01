El Govern central aplaudeix que el TC eviti el frau d'una investidura telemàtica

La vicepresidenta Sáenz de Santamaría i el ministre Méndez de Vigo





El Govern de Mariano Rajoy ha celebrat aquest dissabte que el Tribunal Constitucional "prohibeixi la celebració d'un ple fraudulent" per investir Carles Puigdemont com a president de la Generalitat per delegació o per via telemàtica, segons han informat a Europa Press fonts de Moncloa.

Aquest dissabte, el Ple del TC ha acordat per unanimitat, després de gairebé sis hores de reunió, que suspendrà la sessió del Parlament de dimarts que només si la investidura es pretén fer en absència del candidat de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont. Es diu a més que ha d'acudir amb autorització del jutge.

Es tractaria d'una mesura cautelar prèvia a admetre o no a tràmit el recurs presentat per l'Advocat de l'Estat contra dos actes concrets: l'anunci d'investidura realitzat el passat dia 22 pel president del Parlament, Roger Torrent, i la posterior convocatòria d'un Ple d'investidura dimarts que ve per debatre la investidura del citat candidat en concret.

Fonts de Moncloa han saludat aquesta decisió del Tribunal de garanties de "prohibir la celebració d'un ple fraudulent per investir Puigdemont per delegació o per via telemàtica".

EVITAR UNA BURLA A LA LLEI

Al seu entendre, la decisió del Tribunal posa en valor el propi reglament del Parlament de Catalunya "davant del frau que suposaria la investidura a distància". "El Govern celebra que el TC hagi evitat aquesta burla a la llei, al propi parlament de Catalunya ia la resta de grups polítics, els drets serien clarament vulnerats amb una investidura sense presència del candidat", han indicat les mateixes fonts.

A més, fonts de l'Executiu subratllen que si es presentarà físicament en el debat, si en decisió el TC diu textualment: "no podrà procedir-se a la investidura del candidat sense la pertinent autorització judicial, encara que comparegui personalment a la Cambra, si està vigent una ordre judicial de recerca i captura i ingrés a la presó ".