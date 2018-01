Puigdemont entén que "el TC ha rebutjat el frau de llei que pretenia Moncloa"

Carles Puigdemont a Copenhaguen (Ricardo Ramírez / EFE)





El candidat de JxCat a presidir la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dit aquest dissabte que "fins el TC ha rebutjat el frau de llei que pretenia la Moncloa".

Ho ha dit en un tuit després que el TC hagi decidit que suspendria el ple del Parlament de dimarts si es pretén investir Puigdemont en absència, encara que li permet assistir a la sessió de la seva investidura si obté permís del jutge.

"Més d'un hauria de pensar en rectificar i fer política d'una vegada. I si no és capaç d'això, deixar-ho i deixar pas", ha afegit Puigdemont.

EL TC "HA INTENTAT NO DESAUTORITZAR AL GOVERN"

L'advocat del candidat de JxCat a presidir la Generalitat, Carles Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, ha dit aquest dissabte que la decisió del TC sobre la investidura del seu defensat es deu al fet que "ha intentat no desautoritzar al Govern", i ha interpretat textualment que el tribunal fa el ridícul.

Ho ha explicat en una entrevista de TV3, després que el TC hagi decidit que suspendria el ple del Parlament de dimarts si es pretén investir Puigdemont en absència, encara que li permet assistir a la sessió si obté permís del jutge.

Cuevillas creu que la pretensió del Govern de no investir Puigdemont per cap via "era un manifest frau de llei", davant la qual cosa el TC no podia admetre a tràmit aquesta impugnació, però tampoc ha volgut deixar en ridícul a l'Executiu, segons l'advocat .

Per a ell, al TC "han quedat desautoritzats ells" mateixos en no voler desautoritzar al Govern central.

Així, l'Alt Tribunal opta per no admetre la impugnació plantejada per La Moncloa, però adopta "mesures cautelars que no li ha demanat ningú".

I, al marge de si Puigdemont va o no al ple d'investidura, Jaume Alonso Cuevillas ha reiterat que "en cap lloc es diu que un candidat no es pot investir telemàticament".