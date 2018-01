Espanya castiga la falsificació de medicaments amb les multes més dures de la UE

La falsificació de medicaments és delicte





Espanya és el país de la Unió Europea que aplica les multes més elevades als delictes per falsificació de medicaments, segons consta en un informe de la Comissió Europea publicat aquest divendres, en què s'especifica que poden arribar al milió d'euros en els casos més greus.

L'estudi publicat per l'Executiu comunitari se centra en l'aplicació de sancions contra aquells delictes comesos per persones en la producció i distribució de medicaments falsos i mostra una "àmplies" diferències entre els Estats membres.

Tots els països del bloc comunitari apliquen multes, ja siguin penals o administratives, a aquests delictes. Vuit països només compten amb multes penals, mentre que altres set només imposen sancions administratives. Espanya forma part del grup de 13 països en els quals es contemplen multes dels dos tipus.

No obstant això, les multes varien des dels 4.300 euros a Lituània fins al milió d'euros que es pot arribar a imposar a Espanya. Després d'Espanya, la República Txeca i França són els socis europeus amb més multes (775.000 i 750.000 euros, respectivament). Regne Unit, per la seva banda, no introdueix un límit màxim concret.

En el cas d'Espanya, no obstant això, la quantia de les multes depèn del delicte i únicament s'imposa la màxima pena a aquells delictes considerats "molt greus", indica l'estudi.

D'altra banda, les penes de presó per falsificació de medicaments oscil·len entre un any (a Suècia, Finlàndia i Grècia) i 15 anys (a Àustria, Eslovènia i Eslovàquia). A Espanya la pena per aquest delicte és de quatre anys.

"Encara que l'informe publicat avui assenyala que les mesures adoptades pels Estats membres són satisfactòries, les sancions només són efectives si s'apliquen correctament. Els medicaments falsos poden matar, de manera que insto a tots els països europeus a que garanteixin que els criminals que falsifiquen medicaments siguin castigats ", ha demanat el comissari de Salut, Vytenis Andriukaitis.

Aquest informe té l'objectiu d'examinar el compliment de la directiva europea que demana als Estats membres sancions "proporcionades, efectives i dissuasives" per a aquelles persones involucrades en la producció i distribució de medicaments falsos.

La Comissió Europea ha recordat a més que els països de la UE i altres grups d'interès estan treballant en la creació d'un sistema europeu de verificació de medicines que hauria d'entrar en vigor al febrer de 2019.