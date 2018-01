Puigdemont s'empadrona a Bèlgica i justifica els seus ingressos amb el sou de parlamentari

Puigdemont amb el president del Parlament, Roger Torrent, a Brussel·les dimecres passat





El passat 30 d'octubre el primer ministre belga, Charles Michel, ha assenyalat que Carles Puigdemont "tindrà els mateixos drets i els mateixos deures que qualsevol ciutadà europeu".

Així, segons les normes de la Unió Europea, tot ciutadà pertanyent a països membres, que poden romandre fins a tres mesos en qualsevol d'ells fent turisme, per negocis, estudiant, visitant a amics o familiars ... I dimarts, coincidint amb la data prevista per al ple d'investidura al Parlament, Puigdemont compleix 90 dies d'exili a Bèlgica.

Segons informa 'El Confidencial Digital', Puigdemont ja ha iniciat els tràmits per inscriure com a resident a Bèlgica i assenyala que s'empadronarà a la localitat de Sint-Pauwels, a mig camí entre Anvers i Gant, a la comarca de Flandes.

El següent pas és que l'expresident acrediti també que s'estableix al país en una d'aquestes categories laborals: com a empleat assalariat, com a treballador per compte propi, com a persona que busca una ocupació.

Però, segons sembla, Puigdemont no compleix cap d'aquests tres requisits per rebre el certificat de residència, i que, en concret, ha rebutjat inscriure en els serveis públics del país com a demandant d'ocupació.

Així, per obtenir el permís de residència, l'expresident ha preferit acreditar que c OMPTE amb recursos econòmics suficients, i per tant no suposa una càrrega al sistema d'ajuda social a Bèlgica, i que disposa d'una assegurança mèdica que cobreix els riscos de salut al país.

Després de les eleccions del 21 de desembre, l'ex president no ha renunciat a l'acta de diputat, com sí que han fet, per exemple, els exconsellers Carles Mundó i Joaquim Forn. Amb això, Puigdemont considera que el seu salari com a diputat ras del Parlament, de 2.871 euros mensuals, constitueix una font d'ingressos garantida, que li permet regularitzar la seva situació al país sense problemes i sense intermediaris.

D'altra banda, no cobra cap salari del partit perquè no té càrrec orgànic i, després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i la intervenció del Govern, va renunciar a reclamar el salari com expresident perquè considera que segueix sent el president legítim.

Evidentment, tant Puigdemont com com els exconsellers que l'acompanyen s'han de fer càrrec d'una sèrie de despeses, però cal tenir en compte que a Bèlgica el salari mitjà és de 46.570 euros a l'any, mentre que a Espanya és de 26.710 euros. Pel que fa al cost dels productes bàsics, també se situen considerablement per sobre d'Espanya. Un cafè costa 2,65 euros de mitjana. Un menú complet, al voltant dels 20 euros. I una cervesa nacional, 3,50 euros.

A part de demostrar que cobra per un treball realitzat en un altre país, la normativa belga indica que qualsevol ciutadà pot defensar també la seva petició acreditant que compta amb estalvis importants, és rendista, té inversions o lloguers, o fins i tot que compta amb l'aval econòmic d'una altra persona.