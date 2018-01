Puigdemont demanarà autorització al jutge Llarena per assistir al ple de dimarts

Carles Puigdemont al seu escó del Parlament





El candidat de JxCat a la Presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont, demanarà autorització judicial al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena per poder assistir al ple d'investidura del Parlament convocat per aquest dimarts.

Ho ha anunciat aquest diumenge el diputat de JxCat a la Cambra Josep Rull en una entrevista de Catalunya Ràdio, en què ha assegurat que Puigdemont demanarà aquesta autorització en les properes hores, com li va demanar el Tribunal Constitucional (TC).

El TC va acordar dissabte que només suspendrà el ple d'investidura del Parlament si Puigdemont està absent i li va exigir que ha d'acudir al ple amb autorització judicial.

Rull ha assegurat que el ple continua vigent, tot i que no ha aclarit si Puigdemont assistirà si no rep aquesta autorització, i ha qualificat la decisió del TC com una "bufetada amb la mà plana a la cara de Soraya Sáenz de Santamaría".

Ha criticat que la resolució del TC està "fora del que és la base d'un ordenament jurídic previsible, sòlid i homologable en termes europeus", i que, segons ell, suposa un nou pas cap a la demolició de l'estat de dret a Espanya.

Ha alertat que, al seu parer, el Govern ha pressionat a tots els poders per evitar la investidura de Puigdemont i ha sostingut que la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, hauria de dimitir immediatament "si tingués una espurna de dignitat política".