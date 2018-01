El bloc independentista pacta crear una assemblea constituent

La nova Mesa del Parlament, constituïda el 24 de gener





El diputat de la CUP al Parlament Carles Riera ha afirmat que han arribat a un acord amb JxCat i ERC per crear una assemblea constituent que permeti impulsar un projecte constituent, i tot i que assegura que segueixen treballant, diu que estan "lluny de tancar un acord".

"Un dels acords als quals hem arribat amb JxCat i ERC és que una de les primeres coses que ha de fer el Govern és impulsar el procés constituent i crear una assemblea constituent", ha dit Riera aquest diumenge en una entrevista a Catalunya Ràdio .

Riera ha afirmat que "la possibilitat d'entrar al Govern no està plantejada" i manté que si hi ha un Govern que es comprometi a materialitzar la República, el seu partit votarà a favor de la investidura del candidat de JxCat, Carles Puigdemont.

En aquest sentit, ha indicat que no acceptaran un altre candidat que no sigui Puigdemont: "Només assistirem a un ple on es presenti el candidat que s'ha decidit, si hi ha un altre candidat no assistirem".

Així mateix, ha demanat que s'assumeixin determinades mesures que diferenciïn si el Govern està "fent una república o una autonomia", i que, segons ell, han de permetre fer un salt cap endavant en matèria de drets socials per augmentar el suport a l'independentisme.

"Hi ha un primer embat democràtic que és la investidura i aquí no podem cedir. Ens hem d'assegurar que anem a un Govern que apliqui la República", ha expressat el diputat de la CUP.