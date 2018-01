Els casos de lepra al món van augmentar en 2016 en un 1,9% per primer cop des del 2012

Dona amb lepra





En 2016 es van registrar 214.783 nous casos de lepra, un 1,9 per cent respecte a 2015, quan es van detectar 210.740 casos al món, i que suposa la primera pujada des del 2012, segons les dades recopilades per l'Organització Mundial de la Salut ( OMS) i difosos per l'associació Fontilles amb motiu de la celebració del Dia Mundial contra la malaltia.

A més, d'acord amb l'últim informe de l'organisme de l'ONU, referit a 143 països, la malaltia ha avançat de manera "absoluta" en tres regions: un 30,8 per cent a la Mediterrània Oriental, en passar de 2.167 nous casos registrats a 2.834; un 7,4 per cent en el Pacífic Occidental, en passar de 3645-3914; i un 3,29 per cent en el Sud-est Asiàtic, en passar de 156.118-161.263.

Els 22 països considerats prioritaris per l'OMS en la lluita contra la lepra concentren el 95,3 per cent de les deteccions i tres d'ells, el 82,6 per cent: Índia, amb 135.485, el 63 per cent; Brasil, amb 25.218, el 11,7 per cent; i Indonèsia, amb 16.826, el 7,8 per cent.

"I tot això, malgrat la senzillesa de la seva cura: un tractament facilitat gratuïtament per l'OMS de dues pastilles diàries durant un any (sis mesos en els casos menys greus) és suficient per eliminar el bacteri i, si es subministra a temps, serveix per impedir el desenvolupament de discapacitats ", han dit des de Fontilles.





CAMPANYES ACTIVES DE DETECCIÓ

En concret, l'OMS atribueix l'augment de les deteccions a les campanyes actives de detecció de casos adoptades pels sistemes nacionals de salut, així com a la millora dels processos de recopilació i report de dades. No obstant això, d'acord amb l'informe de l'organització, publicat al 'Weekly Epidemiological Record', la situació "s'ha mantingut gairebé al mateix nivell que en els anys anteriors a la majoria de països, el que indica la continuïtat de la transmissió ".

A més, el 2016 es van deixar de detectar més de 185.000 casos, atès que les projeccions elaborades en 2004 per l'OMS per diversos experts dels departaments de salut pública del Centre Mèdic Universitari de Rotterdam (Països Baixos) i de la Universitat d'Aberdeen (Escòcia) preveien que aquest any s'haguessin produït al voltant de 400.000 nous registres.

En aquest sentit, les deteccions en dones i nenes suposen només el 39,2 per cent del total (84.202) tot i no tenir un menor risc de contraure la malaltia, el que evidencia de nou una bretxa de gènere en l'accés als serveis de prevenció, diagnòstic i tractament.

I és que, dones i nenes tenen el doble de possibilitats de ser diagnosticades de manera tardana i presenten un triple risc de patir pobresa i exclusió, en ser discriminades per motiu de gènere, de discapacitat i d'estigma social.

Ara bé, el nombre de persones afectades que presenten discapacitats de grau 2 (visibles) en el moment de la detecció s'ha reduït en un 10 per cent, en passar de 14.248 a 2.015-12.819 el 2016, i suposen el 5,9 per cent de les noves deteccions, sis dècimes menys que el 2015, quan ascendien al 6,7 per cent del total mundial.

No obstant això, la taxa de discapacitat se situa en 1,7 casos per milió d'habitants, tot i l'objectiu de rebaixar-se a un cas per milió establert en l'Estratègia Mundial contra la Lepra 2016-2010. De la mateixa manera, les recaigudes han disminuït en un 9,5 per cent, en passar de 3039-2749, però segueixen duplicant les 1.312 registrades en 2014, el que suposa la fallada en la vigilància de l'evolució del tractament per part d'alguns sistemes nacionals de salut.

A més, la xifra de nous casos detectats en nens i nenes menors de catorze anys continua sent alta: 18.230, el 8,5 per cent, el que indica la continuïtat de la transmissió de la infecció en les comunitats empobrides.

ONZE NOUS CASOS DE LEPRA A ESPANYA EL 2016 I VUIT EL 2017





Respecte a Espanya, Fontilles ha informat que el 2017 es van notificar al Registre Estatal d'Lepra de l'Institut de Salut Carlos III-Centre Nacional d'Epidemiologia 8 nous casos (7 d'ells amb país d'origen diferent).

Els casos s'han repartit en: 2 a Madrid i al País Basc, i 1 a Aragó, Catalunya, Galícia i Navarra. Així mateix, en acabar l'any, hi havia 24 persones en tractament: 8 a Catalunya, 4 a Madrid, 3 a Galícia, 2 a Balears, Castella-la Manxa i País Basc, i 1 a Andalusia, Castella i Lleó, i Navarra.

També, en 2016, d'acord amb la mateixa font, es van notificar 11 casos (8 originats en altres països): 3 a Madrid, 2 a Andalusia i Catalunya, i 1 a Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Extremadura i País Basc . En acabar aquest any, hi havia 28 persones en tractament: 10 a Catalunya, 6 a Madrid, 3 a Castella-la Manxa, 2 a Andalusia i Balears i 1 a Castella i Lleó, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia i País Basc.

Finalment, Fontilles ha recordat que el 2015 es van detectar 8 nous casos (6 d'ells havien contret la malaltia a altres països) i hi havia 34 persones en tractament.