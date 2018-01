El Tribunal de Comptes rastreja els diners destinats a la política exterior de la Generalitat

Raül Romeva, exconseller d'Afers Exteriors de la Generalitat (EFE)





El Tribunal de Comptes ha acordat l'inici d'una investigació dels comptes de la xarxa diplomàtica de la Generalitat per comprovar la destinació donada als recursos assignats a la política d'acció exterior de Catalunya entre els exercicis 2011-2017.

Així ho ha acordat el Ple del tribunal en una resolució a la qual ha tingut accés Efe que dóna resposta a les mesures aprovades pel Ple del Senat el passat 27 d'octubre per l'aplicació a Catalunya de l'article 155 de la Constitució.

Per dur a terme aquesta fiscalització, el Tribunal de Comptes demana informació de fins a 29 entitats, entre elles del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, conegut com Diplocat, liquidat ja per l'aplicació del 155 i que era una entitat publicoprivada al servei de la Generalitat per a l'impuls del procés independentista a l'esfera internacional