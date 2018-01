Carrefour no preveu acomiadaments a Espanya després d'anunciar 4.000 retallades a França i Bèlgica

Carrefour descarta retallades a Espanya





Carrefour no preveu acomiadaments en els seus centres a Espanya, segons han afirmat fonts de la companyia després que el president del grup, Alexandre Bompart, anunciés un pla d'ajust que pot afectar 4.000 llocs de treball a Bèlgica i França.





Els sindicats espanyols es mostren optimistes segons les informacions que han rebut de la direcció de l'empresa. En canvi, a França hi ha prevista una vaga a partir del 5 de febrer i un manifestació el 8 de febrer, ja que s'estima que la cadena retallarà 2.400 llocs de treball, gairebé una quarta part de la plantilla gala.





També s'estima que vendrà o tancarà 273 botigues que va comprar a DIA i que reduirà la mida dels hipermercats.





A Bèlgica, almenys 1.233 llocs de treball estan en perill segons el pla d'ajust anunciat per Carrefour, i afectarà sobretot a les oficines centrals.





A Espanya, on Carrefour té prop de 34.000 treballadors, aquesta setmana hi ha previstes reunions entre companyia i sindicats per debatre aspectes del conveni col·lectiu, però no està sobre la taula acomiadaments per part de la cadena.