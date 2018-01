L'Audiència Nacional reprèn el judici contra una cèl·lula gihadista que va planejar atemptar a Barcelona el 2015

Reprenen el judici contra una presumpta cèl·lula gihadista





La Secció Quarta de la Sala Penal de l'Audiència Nacional reprèn aquest dilluns el judici contra deu presumptes membres d'una cèl·lula gihadista que haurien planejat atemptar a Barcelona el 2015.





Estava previst que la vista oral hagués començat la setmana passada, però el tribunal la va ajornar a petició d'un dels advocats defensors.





Aquesta cèl·lula, desarticulada fa gairebé tres anys en l'anomenada 'operació Caront', hauria arribat a visitar llocs emblemàtics de Barcelona per trobar la posició d'un possible atemptat.





A més, es dedicava a adoctrinar i captar adeptes per enviar-los a Síria i l'Iraq per lluitar a les files del grup terrorista Estat Islàmic o Daesh.





Entre els acusats hi ha diversos espanyols i un brasiler, tots ells convertits a l'Islam. De fet, un dels espanyols és l'assenyalat per la Fiscalia com el principal instigador de la comissió d'un atemptat en territori espanyol, a més de tenir una "base ideològica" en què mostrava la seva predilecció pels líders jihadistes de l'actualitat.





Per a aquest últim, Antonio Sáez Martínez 'Aali', i altres dos acusats, Lahcen Zamzami i Rida Hazem, tots dos de nacionalitat marroquina, el Ministeri Públic demana 19 anys de presó pels presumptes delictes d'integració i col·laboració amb organització terrorista.





Per altres tres acusats -els marroquins Taofiq Mouhouch i Mohammad al Gharbi i el brasiler Kayke Luan Ribeiro Guimaraes 'Hakim'-, el fiscal sol·licita 10 anys de presó; mentre que per a altres quatre -els espanyols Gonzalo Cabezas Núñez 'Sulaiman', David Franco Portolés 'Ibrahim' i Jacob Orellana Casado 'Yacoub' així com el marroquí Said Touay- reclama set anys.





CALIFAT ÚNIC MUNDIAL





Segons l'escrit de Fiscalia, la cèl·lula, que es va autodenominar 'Fraternitat Islàmica. Grup per a la predicació de la Jihad, va ser creada en els primers mesos de l'any 2014 i els seus membres, la majoria de Terrassa (Barcelona), es dedicaven a "captar i adoctrinar joves en el salafisme combatent, promovent i fomentant l'ús de la violència per a la instauració d'un califat únic mundial basat en la xaria i preparant-los per la comissió d'atemptats terroristes".





La cèl·lula tenia una "estructura piramidal", segons el fiscal, i al capdavant d'ella es trobaven Antonio Sáez Martínez, Lahcen Zamzami i Rida Hazem, que eren els que estaven al capdavant de les tasques d'adoctrinament segons les quals asseguraven que "un bon musulmà és aquell que considera que l'Islam té la seva màxima expressió en el Jihad".





Com a conseqüència directa d'aquest adoctrinament, segons el fiscal, un dels integrants del grup, Abdellatif Chahmout, es va desplaçar, seguint els postulats de Zamzami i Hazem i amb la seva ajuda logística, "a zona de conflicte, concretament a l'Iraq".





Actualment, Chahmout continua fugit a l'Iraq o Síria.





Els membres de la cèl·lula, entre els quals també hi havia un menor que ja ha estat condemnat per integració en organització terrorista, es reunien "freqüentment" i va ser en una d'aquestes trobades quan Sáez Martínez va proposar perpetrar un atemptat a Espanya.