El nucli dur de Puigdemont pressiona al president del Parlament

Trobada entre Torrent i Puigdemont a Brussel·les.





Puigdemont continua amb la seva ofensiva de 'jo o el no-res'. I des d'ERC es donen cada vegada més compte que està fora de control i és prou egòlatra com per no cedir el pas a ningú.





L'ex-president només escolta a Quim Torra, Batet, Artadi i Madí i tots ells s'han bolcat en les últimes hores a pressionar al president del Parlament, Roger Torrent, perquè no faci cas a l' Constitucional i proposi a Puigdemont de candidat sense que es doni cap de les premisses exigides pel tribunal: investidura presencial, permís del jutge Llarena i prohibició expressa de delegació de vot.





Torrent ho té difícil, no només perquè sortiria perjudicat ell sinó que posaria en una situació més que complicada a tots aquells diputats que estan sent investigats en causes judicials i que van sortir en llibertat condicional sota la promesa de complir la llei i no tornar a reincidir.





Però és que sembla ser que el President del President "No vol presentar a Puigdemont, però crec que no aguantarà la pressió. Si segueixen amb la campanya d'assetjament d'aquest cap de setmana, segur que no l'aguantem".





Una situació que deixa en l'aire el futur judicial de exconsellers com Jordi Turull, Josep Rull i Raül Romeva, o de la mateixa Forcadell.





Fonts d'ERC afirmen amb contundència que: "Estan buscant el xoc. Els que volem estabilitat proposem un candidat net de càrregues judicials per a una legislatura de quatre anys, però aquest és un escenari que necessita temps."





Puigdemont diuen els que estan en contacte amb ell "la realitat no és la seva realitat. Ben al contrari, declaracions com les de Tardà aquest diumenge a 'La Vanguardia', en què per primera vegada un secessionista amb pes polític posava negre sobre blanc la necessitat que Puigdemont fes un pas enrere per facilitar el Govern, 'excita' encara més al expresident en el seu nou xoc contra l'Estat ".