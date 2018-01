Torrent, Puigdemont i Artadi tenen la solució

Artadi a les travesses per presidir la Generalitat de Catalunya.





Queden menys de 24 hores perquè el Parlament de Catalunya, millor dit, els grups independentistes del mateix intentin investir el nou president de la Generalitat de Catalunya i ells han triat com a candidat a Carles Puigdemont, tot i la impossibilitat que es faci realitat el "somni" impossible, com ells bé saben. És allò de mantenir-la i no esmenar-la, o enredar més la troca per fer soroll mediàtic.





Tres diputats de JuntsxCatalunya, Puig, Ponsantí i Serret han renunciat a la seva acta, perquè els seus escons siguin ocupats pels següents de la llista i poder tenir la majoria necessària. Toni Comín d'ERC, segueix aferrat a la butaca. És una manera de guanyar un salari -sense treballar- per seguir vivint, encara que no es descarta que segueixi els passos dels seus companys.





La CUP, per la seva banda ja ha dit que podran comptar amb el seu vot, si el candidat és Puigdemont i descobreix que ha pactat amb JxCAT i ERC l'impuls d'una assemblea constituent de la República, els altres dos socis no han dit res. Estaran d'acord Turull i Rull que els van prometre al jutge actuar per la via legal, del diàleg i la negociació ?. O com la majoria de la gent pensava només era una estratègia per sortir de la presó. Què pensarà ara el jutge que l'hi "va creure" ?. Hi ha coses que mai canvien.





Mentre Puigdemont fa un pas més en la seva estratègia i demana permís al jutge per poder assistir a la sessió de "investidura", quan coneix perfectament que això, legalment, no serà possible.





Mentrestant, el president del Parlament té ara la pilota sobre de la seva teulada per desconvocar el ple de dimarts, o seguir amb el seu full de ruta i mantenir la seva convocatòria. Estarà desojando la margarida o esperant un miracle d'última hora ?. Mentre els partits de l'oposició segueixen amb la incertesa i el desassossec d'una situació realment indignant.





Junqueras, contínua en silenci des de fa uns dies i en el seu partit, ERC la divisió entre els dos sectors és més que evident, per molt que ho dissimulin.









Amb aquest panorama, igual resulta que com diu el refrany "els últims seran els primers" i la Senyoreta Pepis, és a dir Elsa Artadi serà l'escollida per Puigdemont per ocupar el seu lloc, pensant que ell pot manejar-la en la distància. Podria repetir-se la situació viscuda per Artur Mas quan el va nomenar a ell candidat i al poc temps, l'alumne sabia més que el "mestre" i va trencar les amarres per seguir navegant sol, sense comprovar per on bufava el vent. Això sol passar en les millors famílies.