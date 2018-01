Espanya, campiona d'Europa d'handbol

La selecció espanyola d'handbol es corona com a campiona d'Europa.





La selecció espanyola de Jordi Ribera ha passat a la història d'handbol espanyol. La selecció, per fi, s'ha fet amb l'europeu d'handbol, després de quatre derrotes que els havien deixat a les portes, i s'ha imposat davant els suecs amb un Sterbik que s'ha convertit en l'estrella de la jornada.





No ha estat fàcil. Suècia s'ha imposat en la primera part del partit amb un 12-14. No ha estat fàcil combatre a uns suecs que són famosos per la seva gran velocitat durant tot el torneig. Però l'equip del seleccionador espanyol, Jordi Ribera, ha suat la samarreta i ha sortit no tan sols ha defensar, sinó a batre la defensa sueca.





No ha estat fàcil. Però els canvis realitzats per l'entrenador en la segona part del partit, entre ells el porter, situant com a porter a Arpad Sterbik, jugant amb una defensa de 5: 1 i avançant a Alex Duixebàev, ha descol·locat els suecs i han estat ells els que van haver de córrer davant d'una Espanya que s'ha crescut, i un Sterbik que ha custodiat increïblement la porteria.





El partit ha anat decantant a favor dels de Ribera que han arribat a delantarse fins a vuit punts davant el seu rival (25-17). Suècia semblava desorientada, la seva defensa estava perduda i Sterbik tot just deixava passar les pilotes. I amb un gran esforç, finalment Espanya ha aconseguit la seva somiada victòria. Un or històric. Un equip que s'ha anat superant partit a partit i que per fi ha conquistat l'Europeu d'handbol.