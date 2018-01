Serret, Puig i Ponsatí renuncien a l'escó

Clara Ponsatí renúncia a l'acta de diputada





JxCat ha registrat aquest dilluns al Parlament la renúncia a l'acta de diputat dels exconsellers Lluís Puig i Clara Ponsatí, tots dos a Bèlgica, han explicat fonts de la candidatura.





Puig ja va anunciar diumenge aquesta decisió, per facilitar que els grups independentistes sumin majoria a la Cambra en el ple d'investidura previst per a aquest dimarts, amb Carles Puigdemont (JxCat) com a candidat.





La diputada d'ERC en el Parlament Meritxell Serret ha formalitzat aquest dilluns al migdia la seva renúncia a l'escó que va adquirir en les eleccions del 21 de desembre.









Així, Serret se suma als diputats de JxCat Lluís Puig i Clara Ponsatí, que es troben amb ella a Bèlgica. Després de la renúncia de la consellera d'Agricultura cessada, adquirirà la condició de diputat l'alcalde de Solsona (Lleida), David Rodríguez, que va ser diputat de JxSí en la passada legislatura.





Aquestes renúncies se sumen a la qual també va fer la setmana setmana passada l'exconseller a la presó Joaquim Forn, que va decidir renunciar al seu escó al·legant la seva situació personal.





Precisament, el Butlletí Oficial del Parlament (BOPC) publica aquest dilluns la renúncia de l'exconseller Joaquim Forn (JxCat) al seu escó "amb efectes des del dia 24 de gener".





En la publicació, consta que el president del Parlament, Roger Torrent, ha "pres nota" d'aquesta renúncia. A Forn el substituirà el número 18 per Barcelona, Antoni Morral.