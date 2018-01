Rufián assegura que "hi haurà investidura com es pugui i l'Estat permeti"

Rufián afirma que hi haurà investidura





El portaveu adjunt d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha reiterat que "no hi ha ningú imprescindible" en el procés independentista, si bé ha defensat la candidatura de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont (JxCat) i ha assegurat que aquest dimarts "hi haurà investidura, com es pugui i l'Estat permeti".





Així s'ha pronunciat en una entrevista a RNE després de ser preguntat per les declaracions del portaveu al Congrés, Joan Tardà, en què va assegurar aquest diumenge que els independentistes haurien de "sacrificar" Puigdemont si era necessari per poder formar un Govern a la comunitat autònoma.





"Va dir una cosa molt òbvia, que no hi ha ningú imprescindible, que aquest procés ens transcendeix a nosaltres", ha recalcat Rufián.





D'altra banda, ha assegurat que té plena confiança en què se celebri el ple d'investidura convocat pel president del Parlament, Roger Torrent, per a aquest dimarts, tot i que el Tribunal Constitucional (TC) hagi acordat suspendre la sessió en el cas que no estigui present el candidat de JxCat després del recurs preventiu presentat per l'Executiu contra la investidura de Puigdemont.





Rufián, que ha posat èmfasi que el candidat a la Presidència de la Generalitat és Carles Puigdemont i ha apuntat que Torrent està "tremendament convençut del que diu i el que fa", creu que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena "hauria de permetre "la seva presència al ple d'investidura.





A més, ha titllat de "pervers" que es digui que els independentistes van "deixar caure" el líder de JxCat: "Si Puigdemont no pot ser president és per la persecució d'una maquinària jurídica, política i mediàtica que fa veure que és el dolent ", ha postil·lat.