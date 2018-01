CCOO i UGT convoquen aturades laborals per al 8 de març pel Dia Internacional de la Dona

Aturades laborals per al 8 de març





Els sindicats CCOO i UGT han anunciat aquest dilluns la convocatòria d'"aturades laborals" de dues hores per al 8 de març, Dia Internacional de la Dona i data perquè les organitzacions socials vénen convocant una vaga feminista que afecti l'ocupació, el consum i l'educació.





Ho han explicat en roda de premsa la vicesecretària general d'UGT, Cristina Antoñanzas; el secretari general d'aquest sindicat, Pepe Álvarez; la responsable d'Igualtat a CCOO, Elena Blasco; i el secretari general del sindicat, Unai Sordo.





Segons ha concretat Blasco, les aturades seran de dues hores "en les hores centrals del matí i la tarda", fórmula que s'ha adoptat per "garantir l'èxit de la convocatòria", donar-li "cobertura legal", facilitar la negociació dels treballadors que vulguin consensuar-lo amb les empreses per sumar-se, i "donar impuls polític a la reivindicació".





En la seva intervenció, Antoñanzas ha desgranat les raons que motiven la convocatòria, com la persistència de les violències de tall masclista o el fet que la desocupació és un 3,5% més alt entre les dones, que a més ocupen el 74% de les ocupacions a temps parcial.





"CCOO i UGT considerem que aquest 8 de març hem de fer un pas més. Hem fet sempre mobilitzacions manifestacions concentracions. Però aquest any convoquem una aturada per donar visibilitat a tots aquests problemes que s'estan produint al nostre país i totes les discriminacions que estan patint les dones per accedir al mercat laboral i una vegada en ell, la bretxa d'oportunitats que existeix ", ha afegit la responsable d'UGT.