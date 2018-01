​CaixaBank agrupa els serveis digitals en 'Family Now'

Els serveis digitals de CaixaBank, a 'Family Now'





CaixaBank ha creat 'Family Now' per agrupar els serveis digitals de l'entitat sota un mateix concepte, segons ha explicat aquest dilluns en un comunicat. La iniciativa engloba una àmplia gamma de productes creats per ajudar les famílies a gestionar la seva economia personal de manera fàcil i immediata.





El llançament de Family Now reflecteix la visió sota la qual CaixaBank ha desenvolupat tota la seva estratègia d'innovació: posar al client en el centre i prioritzar aquells serveis que li aportin immediatesa, facilitat i control de les seves finances personals.





Aquest enfocament ha permès a l'entitat ser en l'actualitat líder en banca en línia i banca mòbil a Espanya, amb 5,7 milions de clients, dels quals 4,3 milions operen a través de la seva terminal.





A Catalunya, CaixaBank té 1,8 milions de clients de serveis financers digitals, dels quals prop d’1,4 són usuaris A Barcelona hi ha 1,3 milions de banca mòbil i web; a Girona, mésde 205.000; a Tarragona, prop de 200.000 i, a Lleida, més de 95.000.





'Family Now' suposa, d'una banda, reforçar els serveis tecnològics claus, i, de l'altra, seguir desenvolupant serveis digitals únics en el sector, vinculats prioritàriament a l'entorn mòbil i basats en tecnologies emergents, com el big data, la intel·ligència artificial i la computació cognitiva.





CaixaBank té una llarga experiència en el desenvolupament d'innovació pionera, amb una trajectòria que es remunta a la dècada dels anys 60 i 70 del segle XX, amb la introducció dels primers sistemes de teleprocés d'Espanya per connectar les oficines bancàries amb els serveis centrals.





Més recentment, l'entitat va ser la primera en iniciar al país la banca per Internet, amb la creació de Línia Oberta el 1998; la primera del món en crear la seva pròpia app store per a la descàrrega d'aplicacions mòbils; la primera d'Espanya en apostar comercialment pel pagament contactless i el pagament mòbil; la primera del món en instal·lar caixers contactless i en llançar polseres wearables per pagar en comerços; la primera en llançar un banc mobile only a Espanya, amb imaginBank; i la primera d'Europa en crear un chatbot d'intelligència artificial per a atenció al client.





NOVETAT





Una de les principals novetats vinculades a la iniciativa 'Family Now' és el llançament de la nova aplicació mòbil de CaixaBank, a través de la qual els usuaris poden realitzar totes les seves gestions financeres.





L'app, que en el moment del seu llançament, l'any 2009, va ser la primera creada per una entitat financera a Espanya que va entrar en l'App Store d'Apple i que va tenir una versió per Android, és la principal porta d'entrada dels 4,3 milions d'usuaris que CaixaBank té en banca mòbil, un servei en el qual l'entitat és líder a Espanya. D'ells, 2 milions de persones utilitzen exclusivament el mòbil per gestionar les seves finances.





La nova versió de l'aplicació, creada amb la participació de més de 1.300 clients i la utilització de metodologia fintech en el disseny i el desenvolupament, està totalment orientada a adaptar-se a les necessitats dels usuaris.