Les renúncies de Serret, Puig i Ponsatí garantirien investir Puigdemont si suma la CUP

Ple del Parlament





Les renúncies a l'acta de diputat de Meritxell Serret (ERC), Lluís Puig i Clara Ponsatí (JxCat) garantirien la investidura de Carles Puigdemont en segona volta sempre que aconsegueixi el 'sí' dels 4 diputats de la CUP, que no l'han confirmat.





Amb les tres renúncies, JxCat suma 32 diputats que poden anar al ple i ERC suma 30, de manera que amb els 4 diputats de la CUP, el bloc independentista tindria 66 diputats garantits i superaria els 65 del bloc no independentista.





Això faria innecessaris els vots de quatre diputats independentistes encausats el vot no està garantit per a la investidura: Oriol Junqueras (ERC) i Jordi Sànchez (JxCat) -a la presó-, i Toni Comín (ERC) i el mateix Puigdemont (JxCat), que estan a Brussel·les.





Així, Puigdemont tindria els suports necessaris sense necessitat que els quatre encausats demanin la delegació del vot, una petició que generaria una forta polèmica i posaria la Mesa del Parlament en una situació compromesa.





Amb l'actual panorama, el que sí que resulta impossible és que Puigdemont sigui investit en primera volta, ja que per a això necessitaria la majoria absoluta de diputats (68 escons) i per ara no disposa de tants suports a l'hemicicle.





Tot està pendent de la gran incògnita: si Puigdemont decideix tornar per ser investit -a risc de ser detingut i empresonat-, o de si el president del Parlament, Roger Torrent, incompleix amb la resolució del Tribunal Constitucional (TC) i promou una investidura a distància.





Puig i Ponsatí ja han comunicat al Parlament les seves renúncies aquest dilluns al matí, mentre que Serret encara no ho fet.





EN MANS DE LA JUNTA ELECTORAL





El primer ple d'investidura està programat per aquest dimarts a les 15 hores, i, si Puigdemont ha d'anar a una segona volta per ser investit, el plenari per ser investit no se celebraria amb tota probabilitat fins divendres, ja que entre una sessió i altra han de passar 48 hores.





Així, els diputats substituts dels tres encausats que han renunciat a l'acta (dos de JxCat i un d'ERC) tindrien fins llavors per presentar tots els documents necessaris per a ser parlamentaris de ple dret i poder votar: són David Rodríguez (ERC), Sawla el Garbhi i Ferran Roquer (JxCat).





Els tràmits inclouen tres passos: rebre la credencial de la Junta Electoral; jurar o prometre la Constitució Espanyola i l'Estatut, i presentar el seu declaracions de béns i activitats davant el registre de la Cambra catalana.





Els dos últims tràmits són a iniciativa dels diputats però per al primer depenen de l'administració electoral, pel que està en mans de la celeritat de la Junta Electoral que aquests tres diputats tinguin tota la documentació a punt per al divendres.